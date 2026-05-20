Zagrepčanka u šoku: Vrana je napala mene i bebu u Travnom! Pratila me dok nisam pobjegla

Bebu u kolicima i mene je napala vrana, napisala je jedna uznemirena stanovnica Zagreba na Facebooku o napadu vrane u zagrebačkom kvartu Travno.

- Nakon što mi se nekoliko puta zaletjela u glavu, krenula je napadati kolica. Brzom reakcijom uspjela sam krovićem zaštiti bebu i nakon nekoliko trenutaka otrčati do prolaznika u blizini, nitko mi nije prišao pomoći, no to je drugi tužni par rukava - dodala je u objavi.

Napisala je kako, srećom, beba i ona nisu ozlijeđene.

- Užasno smo preplašeni i pod šokom. Vrana me još neko vrijeme pratila s lampe na lampu dok nisam pobjegla u garaže Mamutice. Molim vas pazite, hodajte s nekom zaštitom i posebno zaštitite djecu. U okruženju na jako maloj udaljenosti su tri dječja vrtića i osnovna škola. Bojim se pomisliti što bi bilo da napadne neko dijete koje se samo vraća iz škole - napisala je.

A što ako vas vrane krenu napadati?

- Ako vas vrane napadnu, dignite obje ruke u zrak visoko iznad glave ili ako imate kišobran, otvorite ga. To bi ih trebalo prepasti ili distraktirati što će vam dati dovoljno vremena da se sklonite dok ne odu - savjet je stručnjaka...