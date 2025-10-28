Zajednica utemeljitelja HDZ-a o okruglom stolu: 'Povijest nije vlasništvo nijedne ideologije'

Zajednica utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ objavila je priopćenje u kojem se osvrće na današnji skandalozni okrugli stol u Hrvatskom saboru pod nazivom „Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca“, u organizaciji DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista.

U priopćenju se navodi kako je „Socijaldemokratska partija Hrvatske dala pogrešan odgovor na svako pitanje, pa tako i na ovo o održavanju okruglog stola“. Ističe se da bi „odgovoran i društveno koristan pristup predsjednika i čelnika SDP-a bio simboličan čin poštovanja svih žrtava, bez obzira na ideološki predznak“, te da bi „posjet jednom od poslijeratnih stratišta žrtava komunističkog režima poslao poruku da sve nevine žrtve zaslužuju sućut i dostojanstven ukop“.

Zajednica je ocijenila da je „sadašnje vodstvo SDP-a manje demokratsko i manje realno od onoga iz 1990. godine“, podsjećajući na tadašnju „Povijesnu deklaraciju“ kojom se stranka ispričala žrtvama komunističke vlasti.

Nadalje navode kako „uveličavanje i umanjivanje žrtava bilo kojeg totalitarnog režima prema potrebi i političkim okolnostima“ ne doprinosi objektivnom sagledavanju prošlosti. Priopćenje proziva bivšeg predsjednika Stjepana Mesića te aktualnu vlast u Zagrebu, koju čine platforma Možemo! i SDP, zbog „brisanja imena žrtava iz naziva ulica“.

Iz Zajenice navode da „povijest predugo pišu društveno-politički radnici i ideološki interpretatori“ te da bi „vremena gušenja slobode govora, karakteristična za jednostranačke režime, trebala ostati iza nas“. U priopćenju se osporavaju brojke o žrtvama Jasenovca iz razdoblja komunističke Jugoslavije i navodi kako je „Jasenovac ne samo mjesto velikog zločina nego i mjesto velike laži“.

Kritiziraju najave novih političkih okupljanja stranaka DOMINO i Hrvatskih suverenista u Vukovaru, ocjenjujući da su „teme iz Drugog svjetskog rata nepotrebno stavljene ispred tema Domovinskog rata“.

- Vrijeme je da svi politički akteri prestanu koristiti prošlost kao oružje za ideološke obračune i da konačno prihvatimo da povijest nije vlasništvo nijedne ideologije - stoji u priopćenju koje potpisuje Ivica Tafra, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“.