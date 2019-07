Žalac i Tolušić nazdravili uoči smjene: 'Nitko nije ni zucnuo'

Premijer Andrej Plenković progurao je najveću čistku u Vladi. Smijenio je čak tri ministra, a uz dvojicu koji su ranije dali ostavke, odlazi čak pet članova Vlade.

U Vladu ulazi čak šest novih ljudi, uključujući i zamjenu za ministricu vanjskih poslova Mariju Pejčinović Burić. Oni su dosad bili potpuno nepoznati široj javnosti, nemaju jaku političku pozadinu, a neki od njih nisu dosad niti sakupili previše iskustva u resorima koje će voditi. Plenković je nakon mnogo odugovlačenja odlučio maknuti one koji su opterećeni aferama, nisu omiljeni u javnosti ili one čijim radom nije zadovoljan. Iz Vlade su otišli ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ministrica europskih fondova Gabrijela Žalac, ministrica socijalne skrbi Nada Murganić. Marko Pavić više neće biti ministar rada nego preuzima resor EU fondova, koji je vodila Žalac.

Smjena je najteže pala Gabrijeli Žalac. Vidjelo se to kad je izašla iz središta HDZ-a bez riječi. Na sastanku Plenković im je obrazložio zašto odlaze.

- Ona je rekla da se osjeća kao silovana, ostavljena sama u blatu - kaže naš izvor.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministri s klupe

Do sjednice nismo znali imena onih koji odlaze ni novih ministara. Kad je Plenković rekao prvu rečenicu “zahvaljujem Nadi, Tomi i Gabi”, odmah smo znali da su oni gotovi, rekao nam je izvor.

- Rekao im je da su napravili dobar posao, da su svi dobro radili, ali da nitko ne smije biti teret stranci i da svi zajedno moramo pomoći predsjednici za nadolazeće izbore. Atmosfera je bila komorna, svi su šutjeli i gledali pod. Kad je otvorio raspravu, nitko se nije javio za riječ. Prije 10 dana sam znao da je to posljednja večera - kaže naš izvor.

Žalac smatra da nije zaslužila otići. Ona i Tolušić su jučer popodne ostali zadnji u zgradi Vlade, a samo još danas će se u njoj pojaviti kao ministri. Kako smo saznali u Vladi, ovi slavonski HDZ-ovci dugo su razgovarali, a popili su i po čašicu žestokog pića Jägermeister.

Tolušić je novinarima rekao da smjenom nije iznenađen.

- Što se tiče poljoprivrede, mislim da smo napravili puno toga i da će moja nasljednica, moja dosadašnja državna tajnica, napraviti isti, a možda i bolji posao - rekao je Tolušić i dodao:

- Politika je uvijek umijeće mogućega.

Žalac odlazi zbog toga što su joj se zaredale afere koje je javnost veoma loše primila. Udarila je svojim automobilom djevojčicu u Vinkovcima, a DORH je utvrdio da nije kriva za nesreću. No ispostavilo se da tri godine vozi bez važeće vozačke dozvole. Nije sasvim objasnila ni kako joj je u dvorištu završio novi Mercedes vrijedan 50.000 eura.

Tomislav Tolušić je iziritirao javnost kad je prijavio manju kvadraturu kuće, a pomoćni objekt od 120 kvadrata prikazao je kao roštilj. Bilo je i drugih afera u njegovu resoru, od toga da je poticaje dobivala ravnateljica agencije za poljoprivredu, pa do sumnjivih zapošljavanja.

Iako je izgledao veoma mirno, Tolušić smatra da nije zaslužio smjenu. Ostaje potpredsjednik stranke.

I Nada Murganić teško je primila smjenu i bila je potresena.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Svi smo pratili što se događalo u resoru, to je bilo prestrašno, to nisu afere nego tragedije. Ako će moj odlazak resetirati sve ove stresove pod kojima se nalazimo i možda dati šansu za neke nove pokušaje i rješenja koja će donijeti s novom kolegicom, ja ću biti itekako zadovoljna - rekla je Murganić.

Novi potpredsjednici Vlade su Davor Božinović i Zdravko Marić

Novi potpredsjednici Vlade bit će ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministar financija Zdravko Marić.

Plenković je sinoć, nakon sastanka koalicijskih partnera u Vladi, izašao pred novinare. Smjene je uvio u celofan ‘dobrog rada i rezultata’ ministara. Javno im se zahvalio.

- Uobičajeno da je početkom četvrte godine mandata vlade naprave određene promjene koje će omogućiti da bez opterećenja nastave s provedbom plana i aktivnostima koje se odnose na rast gospodarstva, rast solidarnosti, smanjivanje polariziranosti i tenzija te da ostvarimo ono za što smo dobili povjerenje. Kruna tih aktivnosti je predsjedanje Hrvatske Vijećem EU - rekao je i predstavio nove ministre i državne tajnike.

Plenković će, međutim, imati problem s HNS-om. Matija Posavec, HNS-ov međimurski župan, kojeg mnogi vide na čelu stranke nakon odlaska Ivana Vrdoljaka, potvrdio nam je da traži sjednicu predsjedništva i središnjeg odbora. Na njoj bi trebali raspraviti i o tome da napuste koaliciju, koja je za Posavca postala besmislena.

- Ne znamo niti tko čini parlamentarnu većinu. Zato ne smijemo više gubiti vrijeme i čekati kao tehnička Vlada zadnju godinu mandata da se sve pročisti. Parlamentarni izbori trebaju biti najesen - kaže Posavec.

Pitanje je i hoće li bivši ministri Kuščević, Marić i Tomislav Tolušić biti svojevrsna oporba Plenkoviću u Saboru.

Premijer Andrej Plenković predstavio je sinoć tko će biti novi ministri u Vladi, a sve redom se radi o manje poznatim imenima koja i nemaju puno dodirnih točaka s resorima koje preuzimaju.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL/Patrik Macek/PIXSELL/Davor Puklavec/PIXSELL

Još ranije je premijer umjesto Lovre Kuščevića, koji je napustio Ministarstvo uprave, predložio Ivana Malenicu. Premijer je time iznenadio mnoge jer njegovo se ime nije pojavljivalo u špekulacijama o novome ministru. Doduše, Malenica ima iskustva s radom u resoru uprave. Obavlja dužnost predsjednika HDZ-ova Odbora za upravu i član je Savjeta za razvoj javne uprave pri Ministarstvu uprave. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu, a potom se zaposlio na Veleučilištu u Šibeniku, gdje je kasnije postao i dekan. Upisao je 2013. i poslijediplomski doktorski studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na smjeru Javno pravo i uprava. Iskustva s resorom koji preuzima ima i Gordan Grlić Radman.

On će biti novi ministar vanjskih i europskih poslova, a tu mijenja Mariju Pejčinović Burić koja postaje glavna tajnica Vijeća Europe. Grlić Radman je trenutačno veleposlanik Hrvatske u Njemačkoj, a bio je i veleposlanik u Mađarskoj. Diplomatsku karijeru počeo je još 1990-ih te je bio diplomat i u Bugarskoj. Prije diplomatske karijere gradio je poslovnu karijeru u Švicarskoj. Rođak je bivšeg hrvatskog ministra vanjskih poslova Mate Granića. Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Od diplomata i pedagoga do klapske pjevačice

Premijer Plenković odlučio je riješiti se i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Njega će zamijeniti Marija Vučković. Osim što je državna tajnica u tome ministarstvu, nema previše veze s poljoprivredom. Ona je u Pločama završila osnovnu i srednju školu, a nakon toga upisuje Ekonomski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je i diplomirala iz područja međunarodne ekonomije. Radno iskustvo stjecala je u Luci Ploče, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Dubrovačko-neretvanskoj županiji kao zamjenica župana, a obavljala je i dužnost pomoćnice ministrice EU fondova i regionalnog razvoja. Prošle godine izabrana je za predsjednicu HDZ-a Ploče, a pritom je i članica ženske klape Arija iz Opuzena, gdje povremeno pjeva. Premijer se na suradnji zahvalio i ministrici Nadi Murganić. Resor demografije, obitelji, mladih i socijalne politike preuzima Vesna Bedeković.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ona je cijelu svoju karijeru provela u obrazovanju. Iz Bjelovara je, a završila je srednju školu u Virovitici. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te magistrirala i doktorirala na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru nastavnice počela je u školama u Kloštru Podravskom, Pitomači, a 2009. škole je zamijenila radom u upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu te odjelu za društvene djelatnosti Virovitičko-podravske županije. Bila je i dekanica Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Napustila je mjesto dekanice nakon što je ušla u Sabor 2016. kao zamjena za Tomislava Tolušića. Bila je i predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova preuzima dosadašnji ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, a upražnjeno mjesto u ministarstvu rada preuzima Josip Aladrović. Aktualni je šef Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Radi se o mladom stručnjaku porijeklom iz Pleternice. Njegov otac, Marijan Aladrović, nekadašnji je požeško-slavonski župan. Osnovnu školu je završio u Pleternicu, a išao je u gimnaziju u Požegi. Vlasnik je i OPG-a Josip Aladrović.

Foto: Borna filic/PIXSELL

Gorana Marića, koji je nedavno dao ostavku na mjesto ministra državne imovine, zamijenit će Mario Banožić. Član je vinkovačkog HDZ-a, a od 2017. radi kao predstojnik Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Prije toga je bio pročelnik za kulturu i turizam Grada Vinkovaca. Član je Središnjeg odbora stranke I Središnjeg odbora Akademske zajednice HDZ-a “Ante Starčević”. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer marketing.

Spas za dlaku: Ide na mjesto Žalac...

Ime Marka Pavića bilo je među onima koje su mnogi isticali kao sigurnu okladu na odlazak iz Vlade. No Plenki je izveo manevar: Pavića je maknuo iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, gdje mu je najveći teret bila mirovinska reforma, odnosno rad do 67. Nakon što su sindikati sakupili dovoljan broj potpisa za referendum, više od 700.000, on Plenkoviću ne može biti osoba koja može pregovarati sa sindikatima. No premijer očito cijeni Pavića i njegovo povjerenje, pa ga nije maknuo iz Vlade nego ga je prebacio u resor europskih fondova i regionalnog razvoja, koji je do sinoć vodila Gabrijela Žalac.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Most je, međutim, u saborsku proceduru na dan rotacija u Vladi uputio opoziv ministra rada Marka Pavića. Prikupili su potpise i za opoziv ministra zdravstva Milana Kujundžića, no to još nisu poslali u proceduru.

Prijedlog opoziva odmah se uvrštava u dnevni red, Vlada ima rok od osam dana da se očituje. O tome će se morati raspravljati u Saboru.