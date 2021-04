Tvrtka Milenka Bašića C.E.M.P. prvo je projekt izgradnje vjetroelektrana Krš-Pađene planirala realizirati kreditima više stranih i domaćih banaka te HBOR-a, no kako su strane banke prvo smanjivale iznose s kojim su bile voljne ući u projekt,a potom i odustale tvrtki su ostale samo domaće banke i HBOR od kojeg su potom zatražili kredit od 130 milijuna eura.

No dok su trajali pregovori s bankama u dogovoru s Milenkom Bašićem i Dragom Stipićem, vlasnikom i direktorom tvrtke, Josipa Rimac i Gabrijela Žalac vršile su kontinuirani nedozvoljeni utjecaj na predsjednicu uprave HBOR-a Tamaru Perko i predsjednika uprave HPB-a Tomislava Vuića kako bi se C.E.M.P.- u odobrili krediti u većem iznosu i po povoljnijim uvjetima od onih koje su banke ponudile, a pokušale su , na isti način, utjecati i na pojedine članove nadzornog odbora HBOR-a da se odobri kredit i to prije nego li su oni bili upoznati s projektom.

Rimac je tako, utvrdili su istražitelji iz niza poruka, Vuiću učestalo slala poruke sa sadržajem " Pazi na moje poduzetnike", "Što je s vjetrašima?" itd.Dogovorila je i sastanka Milenka Bašića s Vuićem, a Bašić joj je poručivao kako će joj, ako uspije realizirati da dobije traženi kredit od HPB-a, "biti vječni dužnik". Drugom zgodom joj je porukom, nakon što ga je informirala što je sve napravila taj dan , poručio "obraduj me za rođendan".

Bašić Rimčevoj: "Slomi Marića"

No kako pregovori s HPB-om nisu završili zadovoljavajuće za Bašića u ljeto 2018. u "igru" ulazi Gabrijela Žalac. Josipa Rimac je 18. srpnja 2018. porukom kontaktirala ministra financija Zdravka Marića i od njega zatražila potporu za vjetroelektrane navodeći da je nadzorni odbor taj tjedan. Nakon što je izvijestila Bašića da je kontaktirala Marića i Žalac obavještava ga da je s ministrom Pavićem te da joj onda dolazi ministar Oleg Butković, a Bašić joj uzvraća porukom da "slomi Marića". Ona odgovara da mu je poslala poruku te da je sutra u 9 sati kod Tamare Perko, predsjednice uprave HBOR-a. Sutradan je porukom obavijestila Gabrijelu Žalac da ide kod Perko i da će se čuti.

Nastojeći ishoditi što veći iznos kredita pod što povoljnijim uvjetima Rimčeva je u svoje aktivnosti nastojala uključiti i tadašnjeg ministra Tomislava Tolušića, člana nadzornog odbora, na način da održi sastanak s Bašićem na koji bi pozvali Perko i Marića. Tolušić (koga u porukama Bašiću naziva Tole) joj odgovara da sve zna i da će joj se javiti , ali da je to puno novaca za Perko i da to neće moći progutati. Na to mu Rimčeva odgovara da je pričala s njom u Vinkovcima i da je spremna malo podići omjere, a i Bašić će malo podići svoj udio pa kad bi Zdravko Marić malo podigao udio HPB-a sve bi zatvorili. Potom je obavijestila Bašića o sastanku i pitala ga "Koga treba stisnuti?". Rimčeva je 23. studenog 2018. putem WhatsAppa Bašiću poslala nekoliko fotografija na kojima je s ministrom Marićem i Gabrijelom Žalac na što joj je Bašić odgovorio " Kraljica si, završi ih ". Ona mu je odgovorila da je on tema.

Nakon sastanka u HBOR-u predsjednica uprave HBOR-a Tamara Perko je 11. prosinca 2018. obavijestila ljude iz C.E.M.P-a da im ne može dati kredit od 130 milijuna eura. C.E.M.P. se žalio nadzornom odboru HBOR-a pa je organiziran još jedan sastanak 24. siječnja 2019. Nakon sastanka Bašić, ministar Zdravko Marić i ministrica Gabrijela Žalac sastali su se u Ministarstvu regionalnog razvoja.

Navečer je Žalac poslala poruku Rimčevoj: " Milenko je lud, pričat ću ti". Rimčeva odgovara "On je prijatelj", a Žalac odgovara da će se nada da će uspjeti sve odradit i da je čovjek legenda. "Je, i to godinama", odgovorila je Rimčeva, a Žalac piše "Reći ću šefu da nije normalno što mu rade".

Za sve ove usluge, Bašić je tvrdi Uskok, Josipu Rimac nagradio i jedrenjem od 2,645 eura, a na koji je Rimac povela i Gabrijelu Žalac i Ružicu Njavro, tajnicu u Ministarstvu poljoprivrede, sada također osumnjičenu u istrazi s Rimac. „Otet ćemo te od 6. do 9. kolovoza“, napisala je Rimac Gabrijeli Žalac. Na što joj je ministrica odgovorila „Otmite me.“, prenosi Jutarnji.