Obavijesti

News

Komentari 14
ČEKALA ZADNJI TRENUTAK

VIDEO Bivša ministrica Žalac stigla u zatvor Remetinec! Ispred ulaza mahala i slala puse

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Bivša ministrica Žalac stigla u zatvor Remetinec! Ispred ulaza mahala i slala puse
Foto: 24sata

U Remetincu će prvo proći obradu, 'naviknuti se' na rešetke, a onda ide u jedinu žensku kaznionicu, onu u Požegi. Srećom po nju, ta kaznionica je obnovljena i to novcem iz Fondova Europske unije...

Bivša ministrica Gabrijela Žalac javila se u Remetinec u ponedjeljak malo prije 22 sata na izdržavanje kazne! Prije ulaska u kaznionicu mahnula je novinarima, slala im je i puse! Iscrpila je sve mogućnosti za odgodu odsluženja kazne od dvije godine i sedam mjeseci, koliko je dobila zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver i plaćanja proslave rođendana i privatnih večera EU novcem.  

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gabrijela Žalac stigla u Remetinec 01:18
Gabrijela Žalac stigla u Remetinec | Video: Laura Šiprak/24sata

U Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu morala se javili još 6. listopada ali je tražila odgodu zbog poslovnih razloga. Županijski sud u Vukovaru joj je odbio zahtjev za odgodom, na što se ona žalila, pa je odbijena i ta žalba. 

U POŽEGU KADA POĐEM JA Zatvorski blues Gabrijele Žalac: Bivša ministrica EU fondova ide u zatvor obnovljen EU novcem
Zatvorski blues Gabrijele Žalac: Bivša ministrica EU fondova ide u zatvor obnovljen EU novcem

U Remetincu će prvo proći obradu, 'naviknuti se' na rešetke, a onda ide u jedinu žensku kaznionicu, onu u Požegi. Srećom po nju, ta kaznionica je obnovljena i to novcem iz Fondova Europske unije. 

U oba slučaja zbog kojih ide u zatvor se nagodila s EPPO-om i priznala krivnju. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'
IMAJU DVIJE REKTOROVE NAGRADE

Luciana i Andro (24) blizanci su i genijalci s Medicine: 'Od svih nagrada, važnije je pomagati'

Sestra i brat Koren na šestoj su godini Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nagrađeni su za projekte posvećene onkološkim pacijenticama i slijepim i slabovidnim osobama
Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude
ŠOKANTNA SNIMKA

Ovo je muškarac koji je izazvao nesreću u BiH pa se i potukao. Sin je ušao u auto i gazio ljude

Nakon sudara dva automobila došlo je do fizičkog naguravanja i tučnjave u kojem ima i ozlijeđenih
Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva
DETALJI STRAVE

Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva

U nesreći je 36-godišnja putnica  vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu Zabok gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozlijede i zadržana je na daljnjem liječenju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025