VIDEO Bivša ministrica Žalac stigla u zatvor Remetinec! Ispred ulaza mahala i slala puse

Bivša ministrica Gabrijela Žalac javila se u Remetinec u ponedjeljak malo prije 22 sata na izdržavanje kazne! Prije ulaska u kaznionicu mahnula je novinarima, slala im je i puse! Iscrpila je sve mogućnosti za odgodu odsluženja kazne od dvije godine i sedam mjeseci, koliko je dobila zbog zloporabe položaja i pogodovanja u aferi Softver i plaćanja proslave rođendana i privatnih večera EU novcem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 Gabrijela Žalac stigla u Remetinec | Video: Laura Šiprak/24sata

U Centar za dijagnostiku u zagrebačkom Remetincu morala se javili još 6. listopada ali je tražila odgodu zbog poslovnih razloga. Županijski sud u Vukovaru joj je odbio zahtjev za odgodom, na što se ona žalila, pa je odbijena i ta žalba.

U Remetincu će prvo proći obradu, 'naviknuti se' na rešetke, a onda ide u jedinu žensku kaznionicu, onu u Požegi. Srećom po nju, ta kaznionica je obnovljena i to novcem iz Fondova Europske unije.

U oba slučaja zbog kojih ide u zatvor se nagodila s EPPO-om i priznala krivnju.