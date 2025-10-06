Obavijesti

U POŽEGU KADA POĐEM JA

Zatvorski blues Gabrijele Žalac: Bivša ministrica EU fondova ide u zatvor obnovljen EU novcem

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Pixsell/24sata/Montaža

Gabrijelu Žalac, bivšu ministricu EU fondova i regionalnog razvoja, na izdržavanje kazne od dvije godine u Požegu pratit će i novci iz europskih fondova. A kroz hranjenje svinja moći će iskusiti i Projekt Slavonija

Najranije drugi tjedan, a najkasnije nakon Nove godine, bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova, 'sjajna Gabi' kako ju je zvao premijer Andrej Plenković, javit će se u Centar za dijagnostiku u zagrebački Remetinec. Tamo će se prvo navikavati na zatvorski život: rano ustajanje, nedostatak privatnosti na toaletu i u kupaonici, određeno vrijeme kad se može tuširati, raspoređene obroke koji se kuhaju u tri verzije: standardni, vegetarijanski i dijetalni, dijeljenje stvari sa zatvorenicama, zatvorska hijerarhija.

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
UŽASNA TRAGEDIJA

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.

