Gabrijelu Žalac, bivšu ministricu EU fondova i regionalnog razvoja, na izdržavanje kazne od dvije godine u Požegu pratit će i novci iz europskih fondova. A kroz hranjenje svinja moći će iskusiti i Projekt Slavonija
Zatvorski blues Gabrijele Žalac: Bivša ministrica EU fondova ide u zatvor obnovljen EU novcem
Najranije drugi tjedan, a najkasnije nakon Nove godine, bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova, 'sjajna Gabi' kako ju je zvao premijer Andrej Plenković, javit će se u Centar za dijagnostiku u zagrebački Remetinec. Tamo će se prvo navikavati na zatvorski život: rano ustajanje, nedostatak privatnosti na toaletu i u kupaonici, određeno vrijeme kad se može tuširati, raspoređene obroke koji se kuhaju u tri verzije: standardni, vegetarijanski i dijetalni, dijeljenje stvari sa zatvorenicama, zatvorska hijerarhija.
