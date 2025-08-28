Obavijesti

News

Komentari 1
KAO KAZNA!

Trump povećao carine Indiji za 25% zbog kupovine ruske nafte

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Trump povećao carine Indiji za 25% zbog kupovine ruske nafte
Foto: Jonathan Ernst

Nove carine prijete tisućama malih izvoznika i radnim mjestima u Indiji te se očekuje da će naštetiti napretku tog najbrže rastućeg velikog gospodarstva na svijetu

Udvostručenje carina na uvoz iz Indije na čak 50 posto koje je nametnuo predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump planirano je stupilo na snagu u srijedu, što je zadalo ozbiljan udarac vezama tih dviju moćnih demokracija koje su posljednjih desetljeća postale strateški partneri.

Carina od 25 posto kao kazna Indiji zbog kupovine ruske nafte dodana je prethodnoj Trumpovoj carini od 25 posto na mnoge uvozne proizvode iz te južnoazijske nacije. Ukupne carine dosežu i do 50 posto za širok spektar robe, poput odjeće, dragulja i nakita, obuće, sportske opreme, namještaja i kemikalija. Ta je stopa među najvišima koje je nametnuo SAD i otprilike je na razini onih nametnutih Brazilu i Kini.

Nove carine prijete tisućama malih izvoznika i radnim mjestima u Indiji te se očekuje da će naštetiti napretku tog najbrže rastućeg velikog gospodarstva na svijetu.

KRUŽE JEZIVE TEORIJE Trump pokazao plavu modricu na desnoj šaci: Sličnu je imala i kraljica Elizabeta II. prije smrti
Trump pokazao plavu modricu na desnoj šaci: Sličnu je imala i kraljica Elizabeta II. prije smrti

Pet rundi razgovora nije uspjelo rezultirati trgovinskim sporazumom kojim bi se američke carinske stope smanjile na oko 15 posto, poput sporazuma koje su dogovorili Japan, Južna Koreja i Europska unija. Dužnosnici obiju strana kažu da su razgovori bili obilježeni pogrešnim procjenama i propuštenim signalima.

Izvor iz indijske vlade rekao je da se New Delhi nada da će SAD preispitati dodatnih 25% carine, dodajući da vlada planira korake kako bi ublažila njezin utjecaj.

Trgovinski savjetnik Bijele kuće Peter Navarro rekao je da Indija jednostavno mora prestati kupovati rusku naftu kako bi smanjila američke uvozne poreze.

"Stvarno je lako, Indija sutra može dobiti 25 posto manje stope carina ako prestane kupovati rusku naftu i pomagati u snabdijevanju (ruskog) ratnog stroja", rekao je Navarro za Bloomberg Television.

SRAMOTNA OBJAVA VIDEO Američka političarka koja obožava Trumpa objavila video: Bacačem plamena pali Kuran...
VIDEO Američka političarka koja obožava Trumpa objavila video: Bacačem plamena pali Kuran...

Washington kaže da Indija kupovanjem ruske nafte pomaže u financiranju rata Moskve u Ukrajini, od čega profitira i New Delhi. Indija je odbacila optužbu kao dvostruki standard, ukazujući na američke i europske trgovinske veze s Rusijom.

"Naša je briga naša energetska sigurnost i nastavit ćemo kupovati izvore energije od bilo koje zemlje koja nam koristi," poručila je indijska zamjenica ministra vanjskih poslova Kirti Vardhan Singh.

Dvosmjerna trgovina robom između SAD-a i Indije iznosila je ukupno 129 milijardi dolara u 2024. godini, s američkim trgovinskim deficitom od 45,8 milijardi dolara, prema američkim podacima.

NOVA SMJENA Odbila dati otkaz pa otpustili šeficu centra za zarazne bolesti: 'Nije usklađena s Trumpom'
Odbila dati otkaz pa otpustili šeficu centra za zarazne bolesti: 'Nije usklađena s Trumpom'

"Do 2 milijuna radnih mjesta ugroženo je u bliskoj budućnosti", rekao je Sujan Hajra, glavni ekonomist u investicijskoj tvrtki Anand Rathi.

Carinski sukob SAD-a i Indije pokrenuo je pitanja o širem odnosu između tih dvaju važnih sigurnosnih partnera kojima je zajednička briga odnos s Kinom.

Međutim, u utorak su obje države dale identične izjave u kojima se navodi da su se visoki dužnosnici ministarstava vanjskih poslova i obrane dviju zemalja u ponedjeljak virtualno sastali i izrazili "želju za daljnjim unapređenjem širine i dubine bilateralnih odnosa".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj
O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'
ODAVAO JE TAJNE SRBIJI

Stručnjak o špijunskoj aferi: 'Cura je povezana s Vučićem'. Oglasio se pilot: 'Nisam kriv!'

Mandić vjeruje kako hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena nije ugrožena nakon špijunske afere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025