Žalbeni sud SAD-a: Amerika ne može proširiti brze deportacije

Vijeće od tri sutkinje američkog Žalbenog suda za okrug Columbia glasalo je dva prema jedan protiv obustave ključnog dijela presude nižeg suda, prema kojoj su politike Trumpove administracije kršile pravo migranata na pravični postupak zajamčen Ustavom SAD-a.

Savezna sutkinja Jia Cobb u presudi od 29. kolovoza stala je na stranu organizacije za zaštitu prava imigranata i zabranila Ministarstvu domovinske sigurnosti provedbu politika koje su migrante izlagale riziku brze deportacije ako bi vlasti smatrale da su u zemlji kraće od dvije godine.

Administracija je od žalbenog suda tražila da odgodi primjenu te presude dok traje žalbeni postupak.

Međutim, sutkinje Patricia Millett i J. Michelle Childs ocijenile su da administracija vjerojatno neće uspjeti dokazati da njezini sustavi i procedure dovoljno štite pravo migranata na pravični postupak prema Petom amandmanu američkog Ustava.

Obje sutkinje, imenovane od strane demokratskih predsjednika, istaknule su da bi proširenje ubrzanih deportacija na cijelo područje SAD-a predstavljalo "ozbiljan rizik".

Sud je uglavnom ostavio na snazi nalog sutkinje Cobb, ali je privremeno obustavio dio koji zahtijeva izmjene u načinu na koji imigracijske vlasti utvrđuju ima li netko "uvjerljiv strah" od povratka u zemlju podrijetla.

Sutkinja Neomi Rao, imenovana od strane predsjednika Trumpa, izdvojila je svoje mišljenje i nazvala presudu sutkinje Cobb "nedopuštenim sudskim uplitanjem".

Ministarstvo nije odmah odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentar. Rasprava o žalbi zakazana je za 9. prosinca.

Ubrzani postupak deportacije koristi se već gotovo tri desetljeća za brzo vraćanje migranata uhićenih na granici. U siječnju je vlada proširila njegovu primjenu i na osobe bez državljanstva uhićene bilo gdje u SAD-u, ako nisu mogle dokazati da su u zemlji boravile najmanje dvije godine.

Ta je politika gotovo identična onoj koju je Trumpova vlada uvela 2019., a koju je kasnije ukinula administracija demokratskog predsjednika Joea Bidena.