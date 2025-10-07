Obavijesti

News

Komentari 0
'JEZIVO ISKUSTVO'

Zamijenili su bebe u bolnici u Austriji prije 35 godine. Istinu su sada otkrili DNK testovima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zamijenili su bebe u bolnici u Austriji prije 35 godine. Istinu su sada otkrili DNK testovima
Foto: Christinne Muschi

Jedna je žena kazala kako se osjeća kao da ima sestru već 35 godina, a iskustvo je opisala pomalo jezivim, ali ipak lijepim

Zamjena novorođenčadi u bolnici u južnoj Austriji riješena je gotovo 35 godina kasnije DNK testom. Austrijska televizija ORF u ponedjeljak je objavila priču o dvjema ženama koje su se upoznale nedavno, a obje su rođene u listopadu 1990. u Grazu. Upoznale su i svoje biološke roditelje pošto su otkrile da su zamijenjene u rodilištu nakon rođenja.

Obje su bile nedonoščad zbog čega su nakon rođenja smještene u inkubatore, a ne u sobe sa svojim majkama, prenosi list Kronen Zeitung.

Bolnica je za dpa potvrdila informaciju o zamjeni.

"Duboko žalimo što se tada dogodila ovakva pogreška", rekla je ravnateljica bolnice.

ŽIVOTNA DRAMA 'Htjela sam napraviti DNK test s dečkom iz zabave: Kad su stigli rezultati, skroz sam zanijemila!'
'Htjela sam napraviti DNK test s dečkom iz zabave: Kad su stigli rezultati, skroz sam zanijemila!'

Jedna od žena je prije više godina saznala da ne može biti biološko dijete para koji ju je odgojio pošto je donacijom krvi ustanovljeno da ima nekompatibilnu krvnu grupu sa svojim "roditeljima". 

Unatoč bolničkim istragama i javnom apelu upućenom 2016. druga obitelj nije pronađena.

Druga je žena istinu otkrila prije samo nekoliko tjedana.

Ona je za vrijeme trudnoće saznala svoju krvnu grupu te je sve povezala s neriješenim slučajem zamjene beba u bolnici u Grazu te je odlučila stupiti u kontakt s drugom ženom.

ORF je prenio da je DNK test, kojemu su se podvrgnule potvrdio njihove biološke veze.

POTRAGA Zamijenili bebe u rodilištu: Na DNK test pozvali čak 200 žena
Zamijenili bebe u rodilištu: Na DNK test pozvali čak 200 žena

Jedna je žena kazala kako se osjeća kao da ima sestru već 35 godina, a iskustvo je opisala pomalo jezivim, ali ipak lijepim.

Druga žena, koja je za zabunu saznala prije više godina njihov je susret opisala kao neopisivo dobar osjećaj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...
PRIVELI SU GA

VIDEO Šokantne scene iz Zagreba: U rukama imao pušku, a na sebi maskirno odijelo...

Ljudi oko mladića su se razbježali, a on je zatim ušao u ZET autobus 219. Iz zagrebačke policije potvrdili su nam da su priveli 20-godišnjaka koji je nosio airsoft pušku. Nakon istrage čekaju ga odgovarajuće prijave
TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti
TROJE MRTVIH U SLOVENIJI

TRAGEDIJA Tko su planinari iz Kaštela koje je zatrpala lavina: Jedan se uskoro trebao ženiti

Hrvatske i slovenske službe spašavanja pronašla su tijela trojice poginulih. Jedan je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića
Šok u Slavoniji! Ravnatelj škole seksualno uznemiravao učenicu
U PRITVORU JE

Šok u Slavoniji! Ravnatelj škole seksualno uznemiravao učenicu

Slučaj je prijavljen policiji te je ravnatelj uhićen. Odredili su mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025