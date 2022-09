Zamka Kremlja za sve koji bježe iz Rusije: Na granice stižu 'mobilni centri za mobilizaciju'

Nećete na mobilizaciju? Onda će mobilizacija doći k vama... Tako je najjednostavnije objasniti novi potez kojeg su najavili iz ruskog ministarstva unutarnjih poslova...

Već neko vrijeme najavljuje se kako bi Rusija mogla zatvoriti svoje granice za sve muškarce koji 'upadaju' u dobnu skupinu za mobilizaciju, deseci tisuća već su pohrlili izvan države, na granicama država u koje Rusi mogu ući bez vize stvorili su se ogromni redovi... Uglavnom, ljudi bježe kako god znaju.

- Ne želimo umrijeti - kažu oni, dok neki dodaju i kako ne žele ubijati.

Ali Kremlj je za njih pripremio 'zamku'. Pa će, prema najavi ministarstva unutarnjih poslova, na rusko-gruzijsku granicu, gdje su kolone duge gotovo 20 kilometara, uskoro stići mobilni centri za mobilizaciju, piše ruska Pravda.

Iz ministarstva nisu u detalje objasnili kako će to funkcionirati, ali Rusija je od najave 'djelomične mobilizacije' pojačala prisutnost vojske na granicama, pa će, pišu ruski mediji, oni vjerojatno ići od auta do auta i provjeravati dokumente onih koji napuštaju domovinu. I odvoditi ih do 'mobilnih centara'...

Gruzijska političarka iz redova opozicije Nona Mamulašvili rekla je da oporbene stranke od gruzijske vlade traže da se zbog navale Rusa uvede režim viza ili zatvore granice.

Novi val ruskih emigranata koji pristiže u tu kavkasku zemlju čine vojno sposobni muškarci koji dolaze u kolonama automobila dugim dvadesetak kilometara, biciklima, a neki i pješače kilometrima do graničnog prijelaza.

„Nemam izbora nego pobjeći iz Rusije”, rekao je Nikita za AFP stojeći s gruzijske strane graničnog prijelaza Kazbegi koji se nalazi u uskom stjenovitom klancu. Prezime iz straha nije otkrio.

Oni koji su uspjeli pobjeći, barem na neko vrijeme, su sigurni.

Rusko ministarstvo obrane kazalo je u utorak da neće tražiti izručenje ruskih državljana koji su pred mobilizacijom za rat u Ukrajini izbjegli u inozemstvo.

