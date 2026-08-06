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TKO JE TKAČUK?

VIDEO Bombaški napad na šefa ruskih 'Vampira': Mercedes je izgorio, a njegov vozač poginuo

Piše 24sata,
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VIDEO Bombaški napad na šefa ruskih 'Vampira': Mercedes je izgorio, a njegov vozač poginuo
Foto: Not reported
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Vladimir Tkačuk je istaknuta figura u ruskoj vojnoj industriji. Njegova tvrtka "Uraldronzavod", koju je osnovao 2023. godine, proizvodi FPV (First-Person View) dronove iz obitelji "Upir"

Na društvenim mrežama pojavile su se prve snimke s mjesta bombaškog napada na Vladimira Tkačuka, osnivača i direktora ruske tvornice borbenih bespilotnih letjelica "Uraldronzavod". Napad se dogodio u selu Boljšoj Istok u blizini Jekaterinburga, a Tkačuk, ključna figura u proizvodnji dronova za rusku vojsku, teško je ozlijeđen, dok je njegov vozač na mjestu preminuo.

Prema prvim informacijama ruskih medija i Telegram kanala s dobrim vezama u sigurnosnim službama, napad se dogodio u utorak, no detalji su u javnost procurili tek dan kasnije. Ispod Tkačukovog automobila marke Mercedes postavljena je eksplozivna naprava koja je aktivirana dok je bio u vozilu sa svojim vozačem, koji je u nekim izvještajima opisan i kao njegov tjelohranitelj. Silovita eksplozija u potpunosti je uništila automobil, koji se potom pretvorio u buktinju. Na snimkama koje su se proširile internetom vidi se kako vatrogasci pokušavaju ugasiti potpuno izgorjelu olupinu vozila.

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Vozač je poginuo na licu mjesta, a Tkačuk je s teškim ozljedama hitno prevezen u bolnicu. Državna novinska agencija TASS, pozivajući se na izvore iz hitnih službi, izvijestila je da se Tkačuk nalazi na odjelu intenzivne njege te da je njegovo stanje kritično, ali stabilno. Liječnici se bore za njegov život. Ruske vlasti pokrenule su kaznenu istragu zbog pokušaja ubojstva, no zasad nema službenih informacija o mogućim počiniteljima ili motivima.

Tko je Vladimir Tkačuk

Vladimir Tkačuk je istaknuta figura u ruskoj vojnoj industriji. Njegova tvrtka "Uraldronzavod", koju je osnovao 2023. godine, proizvodi FPV (First-Person View) dronove iz obitelji "Upir", što na ruskom znači vampir ili utvara. Riječ je o jeftinim, ali vrlo učinkovitim kamikaza-dronovima kojima upravlja operater pomoću specijalnih naočala koje mu prenose sliku uživo izravno s kamere na dronu. Ruska vojska masovno ih koristi na bojištu u Ukrajini za uništavanje oklopnih vozila, topničkih položaja i pješaštva. Zbog svoje uloge u opskrbi ruske vojske, Tkačukova tvrtka se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije.

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Osim što je poduzetnik, Tkačuk je i strastveni zagovornik rata te vodi popularni pro-ratni Telegram kanal pod nazivom "Opsjednut ratom", putem kojeg je organizirao i prikupljanje sredstava za potrebe ruske vojske. U rujnu 2024. godine osobno je predstavio dronove "Vampir" najvišim državnim dužnosnicima, uključujući predsjednika Vladimira Putina i Dmitrija Medvedeva, zamjenika predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije.

*uz korištenje AI-ja

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