Žana (5) se rodila s pola srca: 'Liječnici su je već bili otpisali, a onda je stiglo srce. Ona je čudo'

Žana Turniški (5) iz Zagreba danas je zdrava djevojčica. Ali osim toga, Žana je posebna. Zbog svega što je prošla od dana kada se rodila, ona na svijet gleda drugačijim očima od većine svojih vršnjaka. Neizmjerno je zahvalna. Veseli je svaka i najmanja sitnica, topli pogled prolaznika, cvijet na livadi, šetnja po kvartu, šareni plakati. Godine koje je provela u bolnici, učinile su je gladnom igre, druženja, smijanja, gladnom života. Unatoč tome, ne brza, ne juri, ne pokušava sve nabrzinu nadoknaditi. Stekla je beskrajno strpljenje, tako neobično za djecu. Kroz život ide mic po mic, osluškuje, promatra, divi se, proučava, komentira, ispituje, uživa pa tek onda ide dalje. I sve to s blagošću i neprestano ponavljajući riječ "hvala". Žana je - čista ljubav.

Od zdrave bebe do respiratora

Rodila se na carski rez, s 3500 grama, a ocjena je bila - čista desetka! Mami Vedrani, kojoj je to bilo četvrto dijete, govorili su da je trudnoća uredna. Međutim, majka je odmah primijetila da je beba plavkasto - sivkaste boje i da diše puno brže nego što bi trebalo. Prijavila je to liječnicima koji su je potom pregledali. Samo četiri sata kasnije, Vedrana je u nevjerici svoju bebu gledala u inkubatoru.

- Sad je već bila potpuno plava, tresla se. U samo par sati toliko se promijenila i propala da nisam mogla vjerovati. Pomislila sam: "Pa ovo nije moje dijete, prestanite me zezati". Liječnici mi ništa nisu govorili. Osjećala sam se kao da sam se odjednom našla usred najgore noćne more - prisjetila se najtežih dana hrabra Vedrana. Uskoro je stigla i dijagnoza. Žana ima sindrom hipoplazije srca, odnosno lijeva strana srca uopće ne radi. Stanje joj se pogoršavalo iz trenutka u trenutak. Počeli su joj otkazivati organi i završila je na respiratoru. Vedrana je tada pomislila ono što može pomisliti samo najočajniji roditelj.

Prognoze su bile katastrofalne

- Znate li kako izgleda majčinska nemoć? Kada gledaš svoje dijete, onako maleno i nejako, iz kojeg vire sve moguće cjevčice i spojeno na aparat koji ga drži na životu. Nisam znala boli li je išta, kako joj je, hoće li ozdraviti, može li ozdraviti, ništa. Rekla sam: "Bože, uzmi ju samo da ne pati" - rasplakala se Vedrana. Bebu su prebacili u bolnicu na Rebru i Vedrana je otišla za njom čim su je vlastiti zahtjev otpustili. Liječničke prognoze bile su katastrofalne. A to je bio tek početak nezamislivo bolne priče obitelji Turniški.

- Na Rebru su mi odmah rekli da ne znaju hoće li preživijeti, ali ako i preživi da nisu sigurni kakva će biti jer ne znaju koliko su joj oštećenja na mozgu nakon ovakvog stanja u koje je zapala. Dali su joj hrpu lijekova - rekla je Vedrana. Sutradan ju je, kaže, doktorica dočekala s osmijehom.

Nova nada da će Žana živjeti

- Bilo je nevjerojatno. Rekla je da su lijekovi djelovali, da su joj se svi parametri popravili te da su razgovarali s liječnicima u Munchenu i da ide na operaciju srca. Počela sam zamišljati slike i filmove u kojima je vidim zdravu i prekrasnu, utuvila sam sebi u glavu da je posebna kad se tako čarobno opravila, da je borac i da će sve izdržati i preživjeti - kaže Žanina mama. I tako su otputovale. Žana je prvi put operirana sa samo devet dana starosti. Operacija je bila uspješna. Sedam dana nakon operacije, Vedrana je Žanu po prvi puta primila u naručje i vidjela joj oči.

- Do tada je neprestano bila uspavana i pod sedativima i tek sam joj tada prvi put vidjela oči, pogled, sve. Nikada to neću zaboraviti - kaže Vedrana. Nakon mjesec dana Njemačke, vratili su se kući i beba je bila dobro. S navršenih pet mjeseci, morala je na drugu operaciju. Tada su joj kompletan krvotok presložili. Teško je napredovala jer nije imala puno snage ni za dizanje ni za hodanje. A onda je mama primijetila kad je Žana imala oko godinu dana da je počela oticati i da je sve plavija. Liječnici su na pregledu ustanovili da joj ni druga strana srca ne radi kako treba. Stavili su je na transplantacijsku listu. Na životu su je održavali lijekovima. Žana je počela kopniti na očigled svojih roditelja Igora i Vedrane te ostale braće. Imala je 3,5 godine i samo sedam kila. Nije mogla više jesti, zaustavila joj se probava, jetra je počela otkazivati, pucale su joj kapilare. Završila je u bolnici, a liječnik je tada rekao mami Vedrani najgoru moguću vijest.

Telefonski poziv zauvijek je promijenio njihove živote

- "Mama, ona vam više nije za doma" Skamenila sam se. Ostali smo još malo, a onda sam tražila da nas puste kući. Ako već treba umrijeti, mislila sam si, neka to bude kod nas doma, sa svojim najmilijima. I pustili su nas. Ne znam uopće kako sam sve to izdržala. Suprug je skroz psihički propao - priznala je žena. I baš tih dana, za koje su mislili da su Žani posljednji, zazvonio je telefon usred noći.

- Rekli su nam: "Imamo srce za Žanu". Osjećaji su bili dvojaki. Znali smo da je to možda zadnji put da je vidimo ili da je pak novi početak - kaže Vedrana. Srce je stiglo iz Njemačke i bilo je od nešto starijeg djeteta te je zato bilo i malo veće od Žaninog. Liječnik koji je došao vidjeti Žanu prije transplantacije se rasplakao kad je vidio u kakvu je stanju.

- Rekao nam je: "Bit ću iskren. S obzirom na to kako dijete izgleda, ne znam hoće li preživjeti operaciju" - prisjetila se majka. No, operacija koja je trajala osam sati, bila je uspješna. Žana nakon nje nikada nije imala komplikacije. Živi kao i sva druga djeca. S godinama će morati još jednom do dva puta na nove transplantacije srca. Njezin čudesni oporavak fascinira i liječnike.

- Nama je ona znanstvena fantastika. Bila je toliko mršava kada je došla na operaciju i mislili smo da je prekasno za nju, da je srce jednostavno prekasno stiglo i da neće preživjeti. I sada, kada vidimo kako se oporavila i kako sjajno funkcionira, čak i nama koji stalno radimo na granici života i smrti - ona je nešto posebno - rekao je dječji kirurg s Rebra dr. Dražen Belina. Dodao je kako postoji jako mali broj tako malih srca u Europi te da se s uz to još moraju posložiti i u krvnoj grupi s primateljem. Dr. Belina tvrdi da godišnje imaju jednu do dvije transplantacije dječjih srca.

Žanina je majka priznala da cijeli tu životnu borbu ne bi izdržali da nije bilo Udruge Veliko srce malom srcu koja okuplja roditelje djece rođene sa srčanim bolestima. Pomogli su im i svi roditelji koje su upoznali putem do Žanina oporavka, a koji su prošli iste ili slične stvari. A bila je tu i obitelj, te prijatelji.

- Imam predivan krug prijateljica koje su se neprestano molile za Žanu, a ja sam se uvjeravala da te molitve pomažu i to mi je bila slamka spasa - kaže Vedrana. Zahvaljuje se i svim liječnicima i sestrama koji su se izborili za Žanin život jer su, kaže, za njih bili puno više od liječnika.

- Bili su nam obitelj - uvjerava Vedrana. Voljela bi da se Žana može upisati u neki vrtić, ali ne može jer uzima uzima lijekove. Voljela bi i da može dobiti status majke njegovateljice, ali ni to ne može jer Žana po zakonu nema dovoljan stupanj invaliditeta. Unatoč svemu, poručuje: "Budite pozitivni i vjerujte u dobre ishode. Čuda su moguća".

