'Valjda više nikad neću otvoriti škrinju, a da se ne sjetim ovog'

Dolazak Smiljane Srnec na ispitivanje na Županijski sud u Varaždinu, koja je optužena da je ubila sestru Jasminu Dominić te je njezino tijelo 19 godina skrivala u zamrzivaču u vlastitoj kući, zainteresirao je i mnoge građane. Tako su pred sud stigle i Gordana i Darinka Punčec iz Nadkrižovljana kako bi uživo vidjele osumnjičenicu.

- Stala sam ispred suda jer me zanima kako je ta žena 20 godina živjela s tim u kući i baš bih voljela vidjeti njeno lice i njeno ponašanje na izlasku iz suda - rekla je Gordana Punčec.

Potvrdila je to i Darinka Punčec koja je s njom došla pred zgradu varaždinskog suda: 'To je katastrofa, to cijeli svijet prati, nitko se tome ne može načuditi.'



Na pitanje smatraju li da su drugi članovi obitelji, osim Smiljane, znali za tijelo u zamrzivaču Gordana kaže kako je moguće da je netko znao:



- Ne znam kako 20 godina tu škrinju nitko nije otvarao i čistio, to mi jednostavno nije jasno. Kako je radila ta škrinja 20 godina? - pita se Gordana.

Gordana i Darinka kažu da ih nije strah zbog otkrića brutalnog ubojstva u njihovoj blizini.



- Ma, oni su daleko od nas, kažu. Ali, vjerojatno nikad više neću otvoriti škrinju da se ne sjetim ovog ubojstva - kaže Gordana.

Podsjetimo, nakon ispitivanja pred tužiteljem, Smiljanu Srnec odveli su pred sutkinju istrage Biserku Plesničar.

U 10 sati ističe razdoblje od 72 sata otkako je uhićena te bi sud to tada trebao protiv nje podići optužnicu i odrediti istražni zatvor ili ju pustiti na slobodu. No, ta se opcija čini malo vjerojatnom.

Iza 10 sati odvjetništvo bi trebalo dati izjave za javnost.