Propusti: 'Zamrzivač? Pa to je osnovno što moraju pregledati'

Jedno od glavnih pitanja mještana, obitelji i institucija je tko je i kako zakazao u istrazi nestanka. Iako su istraživali i tražili Jasminu, pa čak i pretpostavili da je možda ubijena, za sadašnju situaciju zaslužno je slučajno otkriće.

- Da sam ja u poziciji, poslao bih unutarnju kontrolu koja bi morala proći cijeli sIučaj i je li bilo propusta. Trebali bi odgovoriti gdje su ti ljudi koji su vodili slučaj. Jesu li oni danas u mirovini i jesu li poduzeli sve da nađu ženu - pita se to iskusni kriminalist Željko Cvrtila. Dodaje kako prijava nestanka i kaznenog djela kao što je ubojstvo nije jednaka, no kako bi svejedno istražitelji morali posumnjati na najgori mogući ishod.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204502 / PRVA VIJEST 19.02.2019. Otac Martin je sumnjao da Smiljana zna nešto o Jasmininom nestanku.]

- Policija je pregledala kuću 2005. godine. Bili smo više fokusirani na prostor izvan kuće, čak i na okolna mjesta, tad nismo imali indicija da se nešto moglo dogoditi unutar kuće. Mi smo od početka svaku informaciju o nestanku ispitivali, imali smo i poligrafska testiranja. Suzili smo krug osumnjičenih na jednu osobu - rekli su iz policije. No praksa stranih policija je da se u takvim slučajevima odmah posumnja na najgore.

Zamrzivač? Pa to je osnovno!

- Kod nas je to malo drukčije jer ljudi odu, pobjegnu, ne žele kontakt s obitelji i ne žele im se javiti. Unatoč tome, treba provjeriti je li to doista tako - pojašnjava Cvrtila.

Tijekom istrage nestale osobe sve opcije moraju uključiti u obzir. Obitelj se detaljno mora izjasniti što su sve radili. Policija će morati reći jesu li imali nalog za pretres kuće, dvorišta i automobila ljudi. Ako jesu i tijelo je bilo u zamrzivaču, onda su pogriješili.

- Zamrzivač je jedna od osnovnih stvari koje se pregledavaju. Moraju provjeriti je li negdje svježe kopano u dvorištu, je li zidano ili betonirano. Sve to bi trebalo probuditi sumnju - kaže Cvrtila i dodaje kako je odmak od pet godina od nestanka i prijave također znak za uzbunu.

- Moguće je da su se posvađali pa da je ona otišla u inozemstvo. Naravno, to policija može provjeriti preko instituta međunarodne suradnje. Mogu kontaktirati Interpol i pitati je li i kada uopće prešla granicu. Najgora je stvar da kod nas ne postoje specijalizirani timovi koji bi se time bavili nego takvi slučajevi završavaju kod policajaca u policijskim postajama. Tako slučajevi, nakon provjera, završe na dnu arhive - kaže Cvrtila.

Dodaje da je to loše jer, ako se trag igdje gubi, to je kod nestalih.

Je li tijelo možda premještano?

- Vi nemate tijelo i mjesto događaja, pozivate se na svjedoke ili tehniku, to jest videonadzor. To je izrazito problematično. Nažalost, ciljane potrage u Hrvatskoj su rijetke i obično takvi timovi tragaju za kriminalcima za kojima je raspisana neka tjeralica - kaže Cvrtila. Podsjetimo, dobro očuvano tijelo policajci su pronašli sklupčano u zamrzivaču. Koljena su bila primaknuta uz prsa, a glava spuštena. Ruke su bile omotane oko tijela, a sve je bilo umotano uz celofan.

- To može upućivati i da se skvrčila u obrambeni položaj. Na obdukciji moraju provjeriti ima li ozljede glave ili lubanje. Takav položaj može davati indicije da je imala neke želučane probleme i da se možda skvrčila od bolova. Je li možda u tijelu bilo otrova, trebali bi otkriti nakon toksikološkog vještačenja i tako će jedino moći otkriti je li smrt nasilna ili prirodna - kaže Cvrtila ne ulazeći u slučaj.

Iako ne može ulaziti u to je li tijelo micano i premještano iz kuće i obrnuto, kaže da sa svakim odmakom vremena dokazi nestaju.

Sumnja na sestru je logična...

- Gube se svjedoci i drugi tragovi. Najbolje je za istražitelje da, kad se takvo što dogodi, budu na mjestu zločina i prikupe što više dokaza. Jedno od načela kriminalistike je brzina, da policajci poduzmu sve mjere koje mogu što prije poduzeti - pojašnjava Cvrtila. Za sumnju na sestru, koja je živjela u toj kući, kaže da je logična jer bi ona mogla najviše znati o cijelom slučaju.

Prva prijava o nestanku bila je u kolovozu 2005. To je pet godina otkad su je zadnji put vidjeli

Kako neslužbeno doznajemo, Jasminin nestanak prijavila je majka, koja se vratila iz inozemstva u Hrvatsku. Obitelj je do tada pokušavala pronaći 23-godišnjakinju, no bez uspjeha. Zašto su čekali da prođe pet godina, to pitanje ostaje na obitelji. Inače, Jasmina je u kući živjela sa sestrom i ocem.

Kako neslužbeno doznajemo, Jasminin nestanak prijavila je majka, koja se vratila iz inozemstva u Hrvatsku. Obitelj je do tada pokušavala pronaći 23-godišnjakinju, no bez uspjeha. Zašto su čekali da prođe pet godina, to pitanje ostaje na obitelji. Inače, Jasmina je u kući živjela sa sestrom i ocem.

Navodili su policiju na krivi trag. Slali su ih na poligraf, no nisu imali dokaza za nalog za pretres?

Opravdanja o nestanku Jasmine bila su da je otišla na brod, da je u inozemstvu, govorili su čak i da se javljala. Više članova obitelji policiji je dalo takve informacije te su ih navodili na krivi trag. Slali su ih na poligraf, pretražili su okolinu, no tijelo je najvjerojatnije cijelo vrijeme bilo u kući.

Sud je Smiljani Srnec, koju sumnjiče za ubojstvo, dao odvjetnika koji je radio na slučaju?

Prvi odvjetnik kojeg je osumnjičena Smiljana dobila bio je po službenoj dužnosti. Dodijelio joj ga je sud. On je formirao obranu i ona se branila šutnjom. Ipak, DORH je shvatio kako im je to bivši kolega, te su tražili da ga maknu. On do kraja izdanja odluku o micanju nije bio dobio.

Tražili su je samo vani i koliko su mogli vidjeti u kući? Jesu li išli za porukama jednog vidovnjaka?

Ona je mrtva. Njezino tijelo nalazi se u zemlji na jednome mjestu, rekao je jedan vidovnjak obitelji. Oni su, očajni zbog potrage, pretražili područje, ali tijelo nisu našli. Postavlja se pitanje gdje je sve tijelo bilo i je li micano kako bi se omela istraga. Je li moguće da je netko odavao podatke o istrazi?

Ima li svjedoka nakon 19 godina? Čime je ubijena i hoće li ikad pronaći oružje?

Slučaj se već ohladio. Iako je forenzika pokazala da je ubijena s dva udarca, policajci i dalje nemaju točno oružje ubojstva. Ključno će biti što će i hoće li uopće Smiljana išta reći istražiteljima i hoće li opet lagati. Zbog prijavljivanja lažnoga kaznenog djela već su je prijavili i ima policijski dosje.

Zbog dugog trajanja istrage prijetila je opasnost da puste jedinu osumnjičenicu

Policija je maksimalno vodila istragu, 48 sati, od trenutka kad je uhićena Smiljana. S obzirom na to da nisu imali podatke o obdukciji, DORH je tražio još 36 sati pritvora. Da nisu sredili papire, morali bi sestru pustiti. Pitanje je imaju li dovoljno dokaza da je za to kriva sestra.

Interna istraga trebala bi pokazati jesu li međimurski policajci radili površno...

Iako se kod nestalih osoba direktno ne pita obitelj sumnjaju je li ubijena, kriminalisti kažu da upravo s tom činjenicom treba prići istrazi. Jesu li učinili sve ili slučaj bacili u arhivu, odgovor bi trebala dati interna istraga u policijskom sustavu. Slučaj je trajao 19 godina.