Obavijesti

News

Komentari 2
GLOBALNO ZATOPLJENJE

Zapadna Europa gori: najtopliji lipanj i srpanj u povijesti!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zapadna Europa gori: najtopliji lipanj i srpanj u povijesti!
Foto: Stevo Vasiljevic
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mjerenje je pokazalo i da se temperatura sa zapada Europe smanjivala prema istočnoj Europi i Skandinaviji gdje je bilo znatno hladnije

Zapadna Europa prošla je kroz dosad najtopliji lipanj i srpanj s prosječnom temperaturom od 21.62 stupnja Celsiusa, objavio je u ponedjeljak odjel za klimatske promjene europskog programa Copernicus.

To je 2.79 stupnja iznad prosjeka za lipanj od 1991. to 2020.

Mjerenje je pokazalo i da se temperatura sa zapada Europe smanjivala prema istočnoj Europi i Skandinaviji gdje je bilo znatno hladnije. 

NE JAVLJA SE SAMO ZIMI Ljetni blues nije mit: Vrućine potiču depresiju i anksioznost
Ljetni blues nije mit: Vrućine potiču depresiju i anksioznost

Gledano Europu u cjelini, srpanj je bio tek 11. najtopliji u povijesti s prosječnom temperaturom od 20.49 stupnjeva. 

Globalno je prošli mjesec bio drugi najtopliji, kao i srpanj 2024. sa 16.9 stupnjeva, 1.47 stupnjeva iznad predindustrijskog prosjeka za srpanj. Rekordni je i dalje srpanj 2023. s prosječnom temperaturom od 16.95 stupnjeva.

Zapadna Europa je od kraja proljeća prošla kroz neuobičajeno dugo razdoblje topline, s četiri toplinska vala od kraja svibnja.

Podaci Copernicusa sežu do 1950., neki i ranije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata
IZVANREDNE SITUACIJE

Koliko imate gotovine kod kuće? Banka izdala važnu preporuku u slučaju rata

Ove preporuke dio su šireg nastojanja švedskih vlasti da čitavo društvo pripreme za moguće posljedice vojnih ili kibernetičkih napada
OTROVALI SU GOSPIĆ Otpad bi prekrio cijeli Jelačićev trg! A što radi Vlada? Slali su 62 e-maila
ŠTO SE ČEKA(LO), GOSPODO?

OTROVALI SU GOSPIĆ Otpad bi prekrio cijeli Jelačićev trg! A što radi Vlada? Slali su 62 e-maila

Kada bi otpad iz Gospića istresli na Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu, prekrio bi ga, a visina bi bila 6 metara. Smeće stane u 284.600 kubnih kocaka. Kada bi slagali jednu na drugu, visina bi bila kao 2600 katedrala
FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju
SVI SU GLEDALI U NJIH

FOTO Ovako je izgledao susret Plenkovića i Milanovića u Sinju

Predsjednik Republike Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković susreli su se danas u Sinju, gdje se održala 311. Sinjska alka. Njihov dolazak, kao i susret prije početka natjecanja, zabilježile su kamere. Uz Milanovića i Plenkovića, na Alku su stigli i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, sinjski gradonačelnik Miro Bulj, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026