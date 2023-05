Zapadni dio Zagreba bez tople vode: 'Došlo je do puknuća magistralnog cjevovoda'

Bez toplinske energije je u petak ostao zapadni dio Zagreba. Iz HEP Toplinarstva navode kako su u pitanju Trešnjevka, Voltino, Gajevo, Stagliše, Gredice, Jarun, Vrbani, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica i Gajnice.

Prema trenutno dostupnim informacijama, došlo je do puknuća magistralnog cjevovoda gradskog vodovoda koji prolazi kroz područje Elektrane-toplane Zagreb, uslijed čega su poplavljena proizvodna postrojenja, koja su iz sigurnosnih razloga odmah isključena. Iz HEP-a poručuju kako je u tijeku detaljnije utvrđivanje uzroka kvara nakon čega će se pristupiti hitnoj sanaciji te ponovnoj uspostavi isporuke toplinske energije.

- Po mojim informacijama došlo je do puknuća zbog građevinskih radova koji su u tijeku od strane HEP-a kao investitora, međutim, istraga će to do kraja dokazati, ovisno o tome će se financirati sanacija same cijevi. Što se tiče građana koji nemaju toplu vodu, to nije nešto što je u gradskoj domeni, gradskih poduzeća. Toplu vodu isporučuje HEP, a mi isporučujemo vodu - rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, prenosi HRT.

Stanovnik zagrebačkog kvarta Vrbani nije oduševljen situacijom, s obzirom na to da ima dijete staro tri mjeseca.

- Lako za nas, no kako da operemo dijete? Nemamo nikakve informacije. Ovo je ludo - rekao nam je čitatelj.

