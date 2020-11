Zapalila se dva auta u Zagrebu: 'Vlasnik jednog je upozoravao ljude da se dimi, oni su otišli'

Radi se o požaru dva automobila na parkiralištu, Peugeot je oštećen požarom i Fiat koji je bio parkiran pored. Od naše strane odspojene su naponske baterije na vozilima, priopćili su vatrogasci

<p>Nešto poslije 22 sata zapalila su se dva automobila na Dotrščini, javljaju iz Vatrogasne postrojbe Zagreb. Požar je izbio na autima na ulazu u park šumu, a vatrogasci su na terenu.</p><p>Dotrščina, 22:05. Požar dva automobila, stoji u utorak u Facebook objavi Vatrogasne postrojbe Zagreb. </p><p> </p><p>- Vlasnik Clia je šetao psa kad je došao do svog auta i primijetio da se dimi. U to vrijeme dolaze drugi ljudi i parkiraju kraj njega. On ih upozorava da se dimi no oni odmahuju rukom i odlaze u šetnju - ispričao nam je čitatelj. </p><p>- Radi se o požaru dva automobila na parkiralištu, Peugeot je oštećen požarom i Fiat koji je bio parkiran pored. Od naše strane odspojene su naponske baterije na vozilima - priopćili su vatrogasci koji su na teren izašli s tri vozila i devet vatrogasaca.</p>