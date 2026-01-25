Obavijesti

News

Komentari 0
POŽAR VOZILA

Zapalio se auto na A3 kod Lučkog: Jedan čovjek ozlijeđen

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Zapalio se auto na A3 kod Lučkog: Jedan čovjek ozlijeđen
Zagreb: Prometna policija kontrolira vozače povodom Martinja | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Vozi se usporeno u koloni dugoj oko 2 km - piše HAK

Admiral

Jedna je osoba ozlijeđena prilikom požara auta na zagrebačkoj obilaznici na A3 oko 18.30 sati između Buzina i Lučkog. Nastala je kolona duga oko 2 kilometra. Radi se o tehničkom kvaru auta, a s obzirom na to da nisu utvrđeni elementi nikakvog kaznenog djela, policija nije postupala, kažu nam iz PU zagrebačke.

OBRAČUN NAVIJAČKIH SKUPINA Uhićeni pripadnici Torcide zbog tučnjave s Delijama u Tuzli
Uhićeni pripadnici Torcide zbog tučnjave s Delijama u Tuzli

- Požar na vozilu na zagrebačkoj obilaznici (A3) na 21.+800 km između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se usporeno u koloni dugoj oko 2 km - piše HAK.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE

Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave

Alex Pretti, američki državljanin, prema izjavama lokalnih vlasti imao je dozvolu za nošenje oružja. No, u trenucima koji su prethodili eskalaciji, u ruci je, kako se čini, držao samo mobitel
Waltz: 'Ako je Donaldu Trumpu bio cilj napraviti primjer od Minnesote, onda sam ponosan'
IZ MINUTE U MINUTU

Waltz: 'Ako je Donaldu Trumpu bio cilj napraviti primjer od Minnesote, onda sam ponosan'

Alex Pretti (37) ubijen je u subotu u Minneapolisu, što je druga pucnjava saveznih agenata ICE-a na američkog državljanina u ovom mjesecu. Bio je medicinski tehničar. Pucnjava je izazvala žestoke političke napetosti, ali i prosvjede na ulici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026