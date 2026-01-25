Zapalio se auto na A3 kod Lučkog: Jedan čovjek ozlijeđen

Jedna je osoba ozlijeđena prilikom požara auta na zagrebačkoj obilaznici na A3 oko 18.30 sati između Buzina i Lučkog. Nastala je kolona duga oko 2 kilometra. Radi se o tehničkom kvaru auta, a s obzirom na to da nisu utvrđeni elementi nikakvog kaznenog djela, policija nije postupala, kažu nam iz PU zagrebačke.

- Požar na vozilu na zagrebačkoj obilaznici (A3) na 21.+800 km između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se usporeno u koloni dugoj oko 2 km - piše HAK.