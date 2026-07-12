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TRAGEDIJA

Zapalio se kafić u Bangkoku, najmanje 27 ljudi je poginulo

Piše HINA,
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Zapalio se kafić u Bangkoku, najmanje 27 ljudi je poginulo
Foto: Chalinee Thirasupa
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Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je da se uzrok požara istražuje, prema AP-u

U požaru koji je zahvatio pub u Bangkoku rano u ponedjeljak po mjesnom vremenu poginulo je najmanje 27 ljudi, izvijestila je novinska agencija Associated Press (AP) pozivajući se na dužnosnike.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je da se uzrok požara istražuje, prema AP-u.

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Točni detalji zasad nisu poznati, ali vjeruje se da je požar izbio u pubu u četvrti Chatuchak u Bangkoku, izvijestio je Sky News.

Lokalni mediji identificirali su mjesto događaja kao Rong Beer Na Lat Phrao, koji je Sky News opisao kao popularno lokalno mjesto.

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