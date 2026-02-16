Obavijesti

News

Komentari 3
ON SE I NAŠALIO

Zapaljen auto Bake Praseta: Gorio Brabus od 500.000 eura

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Zapaljen auto Bake Praseta: Gorio Brabus od 500.000 eura
Foto: TikTok/bakaprase

Baka Prase ostao bez luksuznog auta u požaru! Vozilo od 500.000 eura izgorelo do neprepoznatljivosti. Influencer se našalio na mrežama unatoč nesreći

Admiral

Skupocjeni auto u vlasništvu srpskog influencera Bake Praseta noćas je zapaljen u beogradskom naselju Beograd na vodi. Luksuzno vozilo, čija se vrijednost procjenjuje na oko 500.000 eura, u potpunosti je uništeno u požaru.

Auto je izgorio gotovo do neprepoznatljivosti, stakla su popucala, unutrašnjost je potpuno uništena, a sjedala nagorjela.

@bakaprase

Hitna prodaja 🙏

♬ original sound - bakaprase

Baka Prase ubrzo se oglasio na društvenim mrežama. Snimio je spaljeni automobil ispred zgrade te se, unatoč svemu, pokušao našaliti na račun incidenta.

„Oglas za auto, Brabus 800 4x4. Prvi vlasnik, vozila ga baka do pijace. Godište 2022., malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, interijer custom rađen. Zainteresirani u DM“, rekao je kroz smijeh.

Influencer je ranije isticao da je riječ o „bijesnoj mašini“ vrijednoj pola milijuna eura, koju je kupio prije tri godine. Nedugo nakon kupnje priznao je da se pokajao te je razmišljao o tome da vozilo vrati.

Okolnosti požara zasad nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon očevida i policijske istrage.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026