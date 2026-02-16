Zapaljen auto Bake Praseta: Gorio Brabus od 500.000 eura

Skupocjeni auto u vlasništvu srpskog influencera Bake Praseta noćas je zapaljen u beogradskom naselju Beograd na vodi. Luksuzno vozilo, čija se vrijednost procjenjuje na oko 500.000 eura, u potpunosti je uništeno u požaru.

Auto je izgorio gotovo do neprepoznatljivosti, stakla su popucala, unutrašnjost je potpuno uništena, a sjedala nagorjela.

Baka Prase ubrzo se oglasio na društvenim mrežama. Snimio je spaljeni automobil ispred zgrade te se, unatoč svemu, pokušao našaliti na račun incidenta.

„Oglas za auto, Brabus 800 4x4. Prvi vlasnik, vozila ga baka do pijace. Godište 2022., malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, interijer custom rađen. Zainteresirani u DM“, rekao je kroz smijeh.

Influencer je ranije isticao da je riječ o „bijesnoj mašini“ vrijednoj pola milijuna eura, koju je kupio prije tri godine. Nedugo nakon kupnje priznao je da se pokajao te je razmišljao o tome da vozilo vrati.

Okolnosti požara zasad nisu poznate, a više informacija očekuje se nakon očevida i policijske istrage.