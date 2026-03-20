NOVA MOJTABINA PORUKA

Iranski vrhovni vođa naredio je obračun s neprijateljima u Iranu i inozemstvu! Evo što poručuje

Piše HINA,
Mojtaba Hamenei se nije pojavio u javnosti niti je objavio audio ili videosnimke otkako je imenovan za novog vrhovnog vođu 8. ožujka, što je dovelo do nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju...

Novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei pozvao je državne obavještajne službe da se obračunaju s "neprijateljima u zemlji i inozemstvu" u petak, kada je također objavljeno da je glasnogovornik iranske Revolucionarne garde ubijen u napadu. Do priopćenja na Hameneijevom računu na društvenoj platformi X došlo je nakon smrti ministra obavještajnih službi Esmaila Hatiba, koji je ovog tjedna poginuo u napadu.

Iran lansira više raketa dok se kriza produbljuje, IRGC tvrdi da nema manjka zaliha
"Preostali dužnosnici i djelatnici ovog osjetljivog ministarstva moraju popuniti prazninu koju je ostavila smrt ministra", ističe se u objavi na X-u.

Mojtaba Hamenei se nije pojavio u javnosti niti je objavio audio ili videosnimke otkako je imenovan za novog vrhovnog vođu 8. ožujka, što je dovelo do nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Naslijedio je svog oca ajatolaha Alija Hameneija, ubijenog u izraelskom zračnom napadu na Teheran prvog dana američko-izraelske kampanje 28. veljače.

Mojtaba Hamenei je u bombardiranjima izgubio i suprugu, majku i šogora.

Prema američkoj vladi, Mojtaba Hamenei je ozlijeđen, no nikakve nove informacije o njemu nisu osvanule u međuvremenu.

Također, novinska agencija Tasnim, blisko povezana s Revolucionarnom gardom, objavila je u petak da je glasnogovornik IRGC-a Ali Mohamad Naini ubijen u napadu.

Agencija je za napad okrivila Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Nainija je opisala kao veteranskog zapovjednika koji je Islamskoj Republici služio preko četiri desetljeća.

Sve veći broj članova iranskog rukovodstva je ubijen u napadima na Iran, uključujući šefa sigurnosti Alija Larijanija.

