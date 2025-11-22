Obavijesti

News

Komentari 4
KOBNA GREŠKA

Mladi su nakon požara Vjesnika pobjegli iz zgrade: 'Nemoj zvati vatrogasce jer će doći i policija'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 10 min
Mladi su nakon požara Vjesnika pobjegli iz zgrade: 'Nemoj zvati vatrogasce jer će doći i policija'
164
Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nakon bijega trojice mladića, neboder je ostao bez nadzora dok se vatra širila. Ubrzo je cijela zgrada planula, pretvorivši se u golemu buktinju koju su vatrogasci dugo gasili

Dvojica 18-godišnjaka koja su u ponedjeljak navečer bila u Vjesnikovom neboderu od petka su u istražnom zatvoru, a prema neslužbenim informacijama upravo su oni navodno bili posljednji u zgradi prije nego što je buknula vatra koja je progutala cijeli neboder. Istražitelji su, na temelju njihovih i izjava maloljetnika, pokušali rekonstruirati što se sve događalo u satima koji su prethodili požaru.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu storyeditor/2025-11-18/vjesnik_gori.jpeg
164
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prema sumnjama, do zapaljenja je došlo nakon što je skupina mladih pokušala doći do krovne terase kako bi snimila što atraktivnije kadrove grada. Kada se pokazalo da metalne ploče na 15. katu ne mogu maknuti, jedan od 18-godišnjaka navodno je zapalio kutiju s odbačenim spisima, dok je drugi dodao zgužvani papir i bacio ga u vatru. Plamen se ubrzo proširio.

VIDEO Odvjetnik 18-godišnjaka kojeg sumnjiče da je zapalio Vjesnik: 'Poriče to. On je uzoran učenik'
Odvjetnik 18-godišnjaka kojeg sumnjiče da je zapalio Vjesnik: 'Poriče to. On je uzoran učenik'

Maloljetna djevojka pobjegla je iz nebodera, a jedan maloljetnik pokušavao je ugasiti vatru te nagovarao starije da pozovu vatrogasce. No navodno su mu rekli da bi policija stigla zajedno s vatrogascima, zbog čega su sva trojica pobjegla, piše Index.

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku
Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Početak cijele priče zapravo se dogodio nekoliko sati ranije. Skupina od četvero maloljetnika ušla je u napušteni neboder u ponedjeljak poslijepodne, provlačeći se kroz razbijeni prozor s bočne strane prema Odranskoj ulici.

NOVI DETALJI ISTRAGE Vatrogasce je pozvao svjedok protiv dvojice 18-godišnjaka, u Vjesnik ušli zbog TikTok izazova
Vatrogasce je pozvao svjedok protiv dvojice 18-godišnjaka, u Vjesnik ušli zbog TikTok izazova

U unutrašnjosti su se zadržali dugo, istraživali svih 15 katova, palili i gasili svjetla, pušili i opuške gasili po plastičnom tapisonu. Pronašli su i hladnjak s alkoholom, a cijelo vrijeme snimali su fotografije i videe za objave na društvenim mrežama.

Foto: Čitatelj 24sata

Kako bi uspjeli doći do krova, jedan maloljetnik pozvao je 18-godišnjaka poznatog po snimkama iz napuštenih objekata. On se u pratnji drugog punoljetnog mladića pojavio oko 21.50 sati. Preskočili su ogradu, popeli se do 15. kata i pridružili skupini, no ni nakon toga nisu uspjeli proći barijeru koja ih je dijelila od terase. U međuvremenu je dvoje maloljetnika otišlo kući.

NOVI DETALJI Tinejdžeri idu u istražni zatvor! Upali u Vjesnik zbog izazova, a zaštitari su igrali stolni tenis!?
Tinejdžeri idu u istražni zatvor! Upali u Vjesnik zbog izazova, a zaštitari su igrali stolni tenis!?

Nakon bijega trojice mladića, neboder je ostao bez nadzora dok se vatra širila. Ubrzo je cijela zgrada planula, pretvorivši se u golemu buktinju koju su vatrogasci dugo gasili.

Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku
Zagreb: Vjesnikov neboder dva dana nakon požara, policijska istraga u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama, upravo je nepromišljeno ponašanje skupine tinejdžera koji su u zgradu došli radi urbexa i snimanja sadržaja na društvenim mrežama dovelo do jednog od najvećih požara u Zagrebu posljednjih godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT...

FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!
MALVERZACIJE U JANKOMIRU

Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!

Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'
čim je ugledao...

Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025