Mladi su nakon požara Vjesnika pobjegli iz zgrade: 'Nemoj zvati vatrogasce jer će doći i policija'

Dvojica 18-godišnjaka koja su u ponedjeljak navečer bila u Vjesnikovom neboderu od petka su u istražnom zatvoru, a prema neslužbenim informacijama upravo su oni navodno bili posljednji u zgradi prije nego što je buknula vatra koja je progutala cijeli neboder. Istražitelji su, na temelju njihovih i izjava maloljetnika, pokušali rekonstruirati što se sve događalo u satima koji su prethodili požaru.

Prema sumnjama, do zapaljenja je došlo nakon što je skupina mladih pokušala doći do krovne terase kako bi snimila što atraktivnije kadrove grada. Kada se pokazalo da metalne ploče na 15. katu ne mogu maknuti, jedan od 18-godišnjaka navodno je zapalio kutiju s odbačenim spisima, dok je drugi dodao zgužvani papir i bacio ga u vatru. Plamen se ubrzo proširio.

Maloljetna djevojka pobjegla je iz nebodera, a jedan maloljetnik pokušavao je ugasiti vatru te nagovarao starije da pozovu vatrogasce. No navodno su mu rekli da bi policija stigla zajedno s vatrogascima, zbog čega su sva trojica pobjegla, piše Index.

Početak cijele priče zapravo se dogodio nekoliko sati ranije. Skupina od četvero maloljetnika ušla je u napušteni neboder u ponedjeljak poslijepodne, provlačeći se kroz razbijeni prozor s bočne strane prema Odranskoj ulici.

U unutrašnjosti su se zadržali dugo, istraživali svih 15 katova, palili i gasili svjetla, pušili i opuške gasili po plastičnom tapisonu. Pronašli su i hladnjak s alkoholom, a cijelo vrijeme snimali su fotografije i videe za objave na društvenim mrežama.

Kako bi uspjeli doći do krova, jedan maloljetnik pozvao je 18-godišnjaka poznatog po snimkama iz napuštenih objekata. On se u pratnji drugog punoljetnog mladića pojavio oko 21.50 sati. Preskočili su ogradu, popeli se do 15. kata i pridružili skupini, no ni nakon toga nisu uspjeli proći barijeru koja ih je dijelila od terase. U međuvremenu je dvoje maloljetnika otišlo kući.

Nakon bijega trojice mladića, neboder je ostao bez nadzora dok se vatra širila. Ubrzo je cijela zgrada planula, pretvorivši se u golemu buktinju koju su vatrogasci dugo gasili.

Prema neslužbenim informacijama, upravo je nepromišljeno ponašanje skupine tinejdžera koji su u zgradu došli radi urbexa i snimanja sadržaja na društvenim mrežama dovelo do jednog od najvećih požara u Zagrebu posljednjih godina.