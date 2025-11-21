Odvjetnik 18-godišnjaka koji su osumnjičeni za palež Vjesnika: 'Istražni zatvor je zbog javnosti'

Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela dvojici mladića (18), koji su osumnjičeni za požar u Vjesniku, određen je jednomjesečni istražni zatvor.

- Nama je sad rok za žalbu, vjerujemo da bi vijeće moglo prihvatiti našu argumentaciju. Obrana smatra da je odluka nezakonita te da je donesena uslijed pritiska javnosti. Nadamo se da će vijeće preinačiti odluku i donijeti odluku pritvora od kuće ili mjere opreza. Sud nije prihvatio njihovu dobu. Osumnjičeni su za kaznena djela kojim je propisana kazna zatvora do 10 godina - rekli su odvjetnici.

Ranije je objavljeno kako je Općinsko kazneno državno odvjetništvo protiv njih pokrenulo istragu zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika i za njih zatražilo istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja nedjela.

- Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera - rekli su iz tužiteljstva.

Prije državnog odvjetništva oglasili su se i iz policije iz koje su rekli da dvojicu mladića terete za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Ipak, kako doznajemo dio mlađih osoba u zgradu je ušao oko 17 sati i nisu bili jedini koji su se tamo zatekli. Istražiteljima su ispričali da su u neboderu pili i pušili. Dvojica privedenih 18-godišnjaka stigli su oko 22 sata, a u neboderu su već bili maloljetnici. Sve je bilo dio izazova na TikToku koji se sastoji od ulaženja u napuštene prostore.

Prvotna tvrdnja da su zapalili kartonske materijale sada je, neslužbeno doznajemo, izmijenjena. Neobičan detalj ovog slučaja je i činjenica da su neki svjedoci ispitivani na sudu već od 17 sati. Tijekom boravka u zgradi, kako su ispričali, cigarete su gasili po različitim mjestima, uključujući i tepihe na podu. Ispričali su i kako su čuli da su zaštitari u to vrijeme igrali stolni tenis?!

Dvojica privedenih mladića, koji su nedavno navršili 18 godina, jedini su punoljetni u grupi uključenih u događaj. Oni su ušli u Vjesnik s namjerom snimanja istraživanja zgrade u okviru tzv. “urban exploringa” i u sklopu TikTok izazova.