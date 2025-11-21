Obavijesti

News

Komentari 7
SUD DONIO ODLUKU

Odvjetnik 18-godišnjaka koji su osumnjičeni za palež Vjesnika: 'Istražni zatvor je zbog javnosti'

Piše Luka Safundžić, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Odvjetnik 18-godišnjaka koji su osumnjičeni za palež Vjesnika: 'Istražni zatvor je zbog javnosti'
164
Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju s papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je bacio, reklo je tužiteljstvo

Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela dvojici mladića (18), koji su osumnjičeni za požar u Vjesniku, određen je jednomjesečni istražni zatvor. 

- Nama je sad rok za žalbu, vjerujemo da bi vijeće moglo prihvatiti našu argumentaciju. Obrana smatra da je odluka nezakonita te da je donesena uslijed pritiska javnosti. Nadamo se da će vijeće preinačiti odluku i donijeti odluku pritvora od kuće ili mjere opreza. Sud nije prihvatio njihovu dobu. Osumnjičeni su za kaznena djela kojim je propisana kazna zatvora do 10 godina - rekli su odvjetnici.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Izjave odvjetnika nakon ročišta 02:21
Izjave odvjetnika nakon ročišta | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

Ranije je objavljeno kako je Općinsko kazneno državno odvjetništvo protiv njih pokrenulo istragu zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika i za njih zatražilo istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja nedjela. 

- Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera - rekli su iz tužiteljstva. 

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240sekundi' 24sata: Mladići negiraju krivnju za požar u Vjesniku, evo detalja
Gledajte '240sekundi' 24sata: Mladići negiraju krivnju za požar u Vjesniku, evo detalja

Prije državnog odvjetništva oglasili su se i iz policije iz koje su rekli da dvojicu mladića terete za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Ipak, kako doznajemo dio mlađih osoba u zgradu je ušao oko 17 sati i nisu bili jedini koji su se tamo zatekli. Istražiteljima su ispričali da su u neboderu pili i pušili. Dvojica privedenih 18-godišnjaka stigli su oko 22 sata, a u neboderu su već bili maloljetnici. Sve je bilo dio izazova na TikToku koji se sastoji od ulaženja u napuštene prostore.

NOVI DETALJI Tinejdžeri idu u istražni zatvor! Upali u Vjesnik zbog izazova, a zaštitari su igrali stolni tenis!?
Tinejdžeri idu u istražni zatvor! Upali u Vjesnik zbog izazova, a zaštitari su igrali stolni tenis!?

Prvotna tvrdnja da su zapalili kartonske materijale sada je, neslužbeno doznajemo, izmijenjena. Neobičan detalj ovog slučaja je i činjenica da su neki svjedoci ispitivani na sudu već od 17 sati. Tijekom boravka u zgradi, kako su ispričali, cigarete su gasili po različitim mjestima, uključujući i tepihe na podu. Ispričali su i kako su čuli da su zaštitari u to vrijeme igrali stolni tenis?!

Dvojica privedenih mladića, koji su nedavno navršili 18 godina, jedini su punoljetni u grupi uključenih u događaj. Oni su ušli u Vjesnik s namjerom snimanja istraživanja zgrade u okviru tzv. “urban exploringa” i u sklopu TikTok izazova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK
NASTALA KRAJEM 17. STOLJEĆA

Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK

"Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea (Giovanni Maria Manarutti) opisuje ranu povijest Trsta do 1100 godine
Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025