Da, u Vjesniku su bile i skupe umjetnine iz Hrvatskog sabora! Evo što se s njima zbilo...

U kompleksu Vjesnika raspoređen je dio namještaja, tepiha, umjetnina, rasvjetnih tijela i drugog inventara iz Hrvatskog sabora, potvrđeno je za 24sata. Naime, zbog radova na Markovom trgu vrijedna imovina iz zgrade Sabora preselila se na više lokacija, a jedna od njih je i Vjesnikov kompleks.

- Imovina se nalazi u skladišnom prostoru u kompleksu Vjesnika, no taj se prostor nalazi u pokrajnjoj zgradi, dalje od nebodera, koja nije bila zahvaćena vatrom - rekli su nam iz Hrvatskog sabora.

Dodaju i da, sukladno tome, saborska imovina nije bila ugrožena te nema štete, što je utvrđeno neposrednim pregledom u utorak ujutro dok se još moglo prići tom prostoru.

Podsjetimo, požar je zahvatio zgradu 17. studenog, a sudac istrage je dvojici mladića (18) odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Ranije je objavljeno kako je Općinsko kazneno državno odvjetništvo protiv njih pokrenulo istragu zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika i za njih zatražilo istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja nedjela.

- Postoji osnovana sumnja da je 17. kolovoza 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera - rekli su iz tužiteljstva.

Prije državnog odvjetništva oglasili su se i iz policije iz koje su rekli da dvojicu mladića terete za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, a u vezi kaznenog djela dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

Ipak, kako doznajemo dio mlađih osoba u zgradu je ušao oko 17 sati i nisu bili jedini koji su se tamo zatekli. Istražiteljima su ispričali da su u neboderu pili i pušili. Dvojica privedenih 18-godišnjaka stigli su oko 22 sata, a u neboderu su već bili maloljetnici. Sve je bilo dio izazova na TikToku koji se sastoji od ulaženja u napuštene prostore.

Prvotna tvrdnja da su zapalili kartonske materijale sada je, neslužbeno doznajemo, izmijenjena. Neobičan detalj ovog slučaja je i činjenica da su neki svjedoci ispitivani na sudu već od 17 sati. Tijekom boravka u zgradi, kako su ispričali, cigarete su gasili po različitim mjestima, uključujući i tepihe na podu. Ispričali su i kako su čuli da su zaštitari u to vrijeme igrali stolni tenis?!

Dvojica privedenih mladića, koji su nedavno navršili 18 godina, jedini su punoljetni u grupi uključenih u događaj. Oni su ušli u Vjesnik s namjerom snimanja istraživanja zgrade u okviru tzv. “urban exploringa” i u sklopu TikTok izazova.

Također, Konstrukcijska i energetska obnova u potresu oštećenog Hrvatskog sabora stajat će 70 milijuna eura + PDV, a novac je osiguran iz europskih fondova. Nova zgrada parlamenta imat će dodatnih 40 soba jer će njezina ukupna površina biti 10 posto veća. Tri godine su planirani radovi, tako da će tijekom 2027. prostor biti spreman.