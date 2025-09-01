Vozači su mogli obilaziti okolo, a vozač je ispuhivao gume da može proći
KRKLJANAC U ZAGREBU
Zapeo ispod nadvožnjaka na Jankomiru: 'Ispuhivao je gume da može proći, gužva je sada'
Kamion je zapeo u pomoćnoj traci ispod nadvožnjaka na Jankomiru koji se renovira i tako dodatno otežao promet. Policija je dojavu zaprimila u 14:28 sati u ponedjeljak, potvrdila nam je zagrebačka policija.
- Kamion je zapeo i nastala je gužva. Vozači su mogli obilaziti okolo, a vozač je ispuhivao gume da može proći. Koliko - toliko je prolazno, dosta je zagužvano - javlja nam čitatelj.
