KRKLJANAC U ZAGREBU

Zapeo ispod nadvožnjaka na Jankomiru: 'Ispuhivao je gume da može proći, gužva je sada'

Piše Iva Tomas,
Vozači su mogli obilaziti okolo, a vozač je ispuhivao gume da može proći

Kamion je zapeo u pomoćnoj traci ispod nadvožnjaka na Jankomiru koji se renovira i tako dodatno otežao promet. Policija je dojavu zaprimila u 14:28 sati u ponedjeljak, potvrdila nam je zagrebačka policija.

- Kamion je zapeo i nastala je gužva. Vozači su mogli obilaziti okolo, a vozač je ispuhivao gume da može proći. Koliko - toliko je prolazno, dosta je zagužvano - javlja nam čitatelj.

