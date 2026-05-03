Započeli su izvidi i u Hrvatskom olimpijskom odboru? 'Istražuje se organizacija događaja...'

Nakon brojnih skandala i malverzacija u po hrvatskim sportskim savezima, počeli su izvidi i u Hrvatskom olimpijskom odboru, doznaje Dnevnik.hr. Istražitelji češljaju knjige HOO-a. USKOK provjerava kako su tamo određeni ljudi trošili novac. Istražuje se organizacija raznih događaja. Iz Hrvatskog olimpijskog odbora poručili su kako su oni već predali dokumentaciju koju je od njih tražio USKOK još prije mjesec i pol, kad se češljao Skijaški savez te da nemaju dodatne informacije. Prije nekoliko dana su izvijestili da su većinu financijske dokumentacije provjerili i utvrdili da se novac koji su dali Skijaškom savezu namjenski trošio.

Hrvatski olimpijski odbor demantira tvrdnje o navodnim policijskim izvidima u tom sportskom udruženju.

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) reagirao je na pojedine medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta.

"Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora," navodi se u priopćenju HOO-a.

"Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti," dodaje se u priopćenju.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kazao je u subotu u razgovoru za Dnevnik.hr da dobivaju dnevno i anonimne i potpisane kaznene prijave radi sumnje u postojanje kaznenih djela, ne samo u sportskim savezima nego i u jedinicama lokalne uprave. Naveo je da je velik broj prijava kvalitetan i utemeljen...

- Jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne; nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza, radi se u nekim slučajevima o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama- kazao je Turudić.

Velika afera u sportu

Lavina je krenula nakon što je glasnogovornik Hrvatskog skijaškog saveza Nenad Eror uhvaćen s povećom količinom novca i listom imena. Sve je u Skijaškom savezu, smatraju istražitelji, išlo preko Vedrana Pavleka, koji je više tjedana bio nedostupan hrvatskim vlastima, na kraju je ovog tjedna uhićen u Kazahstanu. Navodno je iz HSS-a 'isparilo' 30 milijuna eura!

To nije jedini sportski savez u kojem su otkrivene nelogičnosti. Pisali smo o situaciji u judo savezu, šahovskom savezu...

Više o tome čitajte OVDJE