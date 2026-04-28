Obavijesti

News

Komentari 1
ŠTETA 21.000€

Zaprešić: Uhićen muškarac zbog krađe odjeće po trgovinama

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU osječko-baranjska

Policija sumnjiči 53-godišnjaka da je s pomagačima u devet navrata krao robu u trgovačkom centru u Zaprešiću

Zagrebačka policija izvijestila je da je uhitila i kazneno prijavila 53-godišnjaka kojega sumnjiči da je u devet navrata iz trgovačkog centra, s nepoznatim pomagačima ili sam, ukrao odjeću vrijednu nešto više od 21.000 eura. Prema navodima policije, osumnjičeni je od 6. veljače do 10. ožujka ove godine krađe počinio u trgovačkom centru na području Zaprešića i to na unaprijed dogovoren način s muškim i ženskim pomagačima. Prvu je krađu počinio sam, kada je iz trgovine otuđio više komada odjeće koje je stavio u torbu i vreću te pobjegao. 

U sedam slučajevima djelovao je u skupini koja je zajedno dolazila u istu trgovinu, gdje su uzimali veće količine odjeće s polica i stalaka, skrivali ih u torbe i vreće te potom napuštali trgovinu. Tako su, prema policijskim sumnjama, otuđili više stotina komada odjevnih predmeta. 

Osim toga, osumnjičeni je 9. ožujka, s nekoliko nepoznatih žena, iz druge trgovine u istom trgovačkom centru otuđio odjeću i modne dodatke nakon čega su pobjegli.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv 53-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, dok se za ostalim sudionicima i dalje traga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026