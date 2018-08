Zaprešićki HDZ je u prosincu odbio dati novac Hitnoj?!

Mladić u Zaprešiću je umro u nedjelju. Prema izjavama svjedoka Hitna je došla za više od 12 minuta, iako je udaljena 600-tinjak metara od mjesta događaja, a u njoj nije bilo liječnika nego samo vozač i medicinska sestra. Gradonačelnik Zaprešića je u ponedjeljak rekao da "on ne može biti odgovoran za to". No kako piše Index većina u tamošnjem gradskom vijeću, u prosincu je prošle godine odbila da se dio novca koji ide za financiranje Savjeta HDZ-ovog gradonačelnika preusmjeri upravo za Hitnu medicinsku pomoć, što je predložio SDP.

- Predlaže se značajno umanjenje stavke kojom se podmiruju naknade za članove Savjeta gradonačelnika. S obzirom na dosadašnje rezultate Savjeta gradonačelnika i dosadašnju praksu upravljanja Gradom Zaprešićem, Klub vijećnika SDP-a smatra da Gradonačelniku uopće nije potreban Savjet te se predlaže njegovo raspuštanje i ukidanje, jer je više nego dovoljna brojka od 60 zaposlenih u Gradskoj upravi, koji mogu puno više doprinijeti razvojnim projektima Grada Zaprešića. Sredstva u iznosu 300.000,00 kuna predlaže se usmjeriti na sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći - pisalo je u amandmanu.

No iako je prijedlog podržala čitava oporba, vladajuća koalicija ga je jednostavno odbila.

Na vlasti u Zaprešiću vlada koalicija HDZ, HSS, HSU, BM365 i HSLS.