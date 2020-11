'Zar moramo ispaštati zbog onih koji su kršili mjere? Na Murteru imamo dnevno tek 1 zaraženog'

Dok su primjerice naši susjedi, cijela Europa, Velika Britanija i ostale zemlje, promptno reagirale i uvela lockdown na vrijeme, kod nas se čekalo i potpuno krivo reagiralo, tvrdi načelnik Murtera

<p>Nove epidemiološke mjere, koje od subote stupaju na snagu, ponovo će mnoge djelatnosti dovesti na koljena, a vlasnicima i djelatnicima nastaviti zadavati glavobolje kako preživjeti ovo neizvjesno vrijeme.</p><p>Osim restorana, kafića, sportskih dvorana... u doba korone teško ili nikako posluju agencije za organizaciju vjenčanja, poput Wedding2Book-a iz Rijeke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poduzetnici o mjerama </strong></p><p>- Pandemija uzrokovana koronavirusom značajno je utjecala na naše poslovne planove, ali i poslovanje općenito. Ne samo da su urušeni snovi naših klijenata o spektakularnim svadbenim svečanostima, već je cijela industrija vjenčanja "nastradala" uslijed globalne borbe za zdravlje. Naši dobavljači, kojima djelatnosti to dozvoljavaju, pronalaze način tako da se orijentiraju na neke druge poslove pa primjerice fotografi više ne fotografiraju isključivo vjenčanja. I mi smo djelomično proširili našu uslugu te trenutno radimo na projektima u svojstvu produkcije - kažu vlasnice agencije <strong>Ana Kola Udvardi</strong> i <strong>Andrea Matić</strong>.</p><p>Iako posluju tek četiri godine, ova sezona trebala je za njih, kažu, biti prekretnica u poslovanju.</p><p>- Imali smo bukiranih preko 20 inozemnih luksuznih vjenčanja i manji broj onih s manjim brojem uzvanika. Kako su epidemiološke mjere i preporuke stupale na snagu tako smo i mi davali upute klijentima pa smo primjerice iz mjeseca u mjesec smanjivali broj uzvanika da bi u konačnici završili sa općenitom zabranom svadbenih svečanosti. Unatoč pandemiji, uspjeli smo realizirati vjenčanja sa manjim brojem uzvanika, na sreću rijetki su u potpunosti odgodili svadbene večere. Ali sada smo primjerice imali zakazano dosad najmanje vjenčanje, tj. večeru za 5. prosinac s mladencima i kumovima i scenarijem kao da živimo u normalnom vremenu, međutim ni to nismo u mogućnosti odraditi - ističu iz Wdding2book-a.</p><p>Dodaju kako si tijekom svog rada uložili svoja sredstva i znanja, snimali kampanje i promotivne materijale kako bi se nametnuli i na inozemnom tržištu. </p><p>- Rad i trud su urodili plodom, ali okolnosti uzrokovane pandemijom su nas u potpunosti ograničile. S obzirom da organiziramo vjenčanja i pružamo usluge dekoracije, naš je posao osim estetske prirode i one ljudske sa najljepšim aspektima pozitivnih emocija. Naši zadovoljni klijenti i posao koji nas veže uz njih uvijek nam pruža optimizam pa smo zauzele čvrsti stav kako ćemo ovo vrijeme neizvjesnosti provesti radeći na novim projektima i promocijama jer se nadamo realizaciji svih zakazanih vjenčanja u narednoj sezoni - zaključuju Ana i Andrea.</p><h2>Načelnik Murtera: 'Zašto moraju ispaštati svi ugostitelji?'</h2><p>Od petka u ponoć, bez razmišljanja stavili su nam jaram novih, nelogično sročenih mjera, pri tom uopće ne uzimajući u obzir da je bezrazložno istim intenzitetom koristiti ih u svakom dijelu države. Konkretno, naša općina je epidemiološki povoljna, čemu zatvaranje ugostiteljskih objekata, odluke koja je donesena zbog pojedinaca koji su u drugim dijelovima države kršili mjere i prenamjenjivali poslovanje kako bi pronašli rupu u zakonu i radili i dalje? Zar zbog toga moraju ispaštati ostali ugostitelji, pri tom mislim i na naše, koji se školski drže svih mjera, vode brigu o zdravlju svojih gostiju, jer na kraju, poučeni su među prvima u državi na najgori mogući način što znači lokalna transmisija Covid-19. Nažalost, kroz nove mjere koje trebaju stupiti na snagu i trajati u najboljem slučaju do Božića, jasno je samo jedno - zbog bježanja s nastave dvoje učenika - cijela škola mora ispaštati i biti u kazni - kazao je slikovito <strong>Toni Turčinov</strong>, načelnik općine Murter koja je zbog žarišta oboljelih ovog proljeća bila u karanteni. Objavio je to i na svojem Facebook profilu.</p><p>Prema novom izvještaju Stožera u petak, novooboljelih ljudi u Šibensko-kninskoj županiji je 98, od čega s područja općine Murter-Kornati samo jedan.</p><p>- Zar nisu imali dovoljno dobar primjer, onaj koji smo im mi u našoj općini pokazali i dokazali, tijekom perioda od 3-4 tjedna u kojem smo zaustavili "samozatvaranjem" mjesta lokalne transmisije jedini u državi? Na našem mikro primjeru, moglo se shvatiti koliko je važno promptno i urgentno djelovati, kad se ispostavi ponavljanje jačanja zaraze Covid-19. U tim našim trenucima nisu nas "doživljavali", naši vapaji i lokalno djelovanje bili su im apstrakcija, naše rigorozne odluke su ih zbunjivale i nisu im nikad pridavali previše značaja. No, ispostavilo se evo na primjerima zadnjih par tjedana u susjednim državama, da smo jako dobro znali što smo učinili kako bi spasili svoje mještane - kaže Turčinov te dodaje da oštro osuđuje nove mjere Nacionalnog stožera, koje drži potpuno nelogičnim jer se čekao "zadnji čas".</p><p>- Dok su primjerice naši susjedi, cijela Europa, Velika Britanija i ostale zemlje, promptno reagirale i uvela lockdown na vrijeme, kod nas se čekalo i potpuno krivo reagiralo. Danas, ovaj trenutak, kad sve te države koje su provele na vrijeme lockdown imaju veoma zamjetan pad broja oboljelih nakon tri tjedna lockdowna zbog ranije drastičnog porasta broja oboljelih, (npr. Belgija s više od 20 000 novooboljelih dnevno, "pala" je na oko 1000), mi u Hrvatskoj, zahvaljujući nesposobnosti donošenja ispravnih odluka čelnika Nacionalnog stožera i ostalih sudionika, savjetnika oko predlaganja mjera, zatvaramo državu u dane pred blagdane, a da smo to učinili na vrijeme, danas bi imali opuštanje mjera i nimalo dramatičan kraj godine - dodaje načelnik Murtera, te zaključuje:</p><p>- S ovakvim mjerama koje su nam nametnuli, u ni u kom slučaju nismo sigurni od ugroze zdravlja. Odluke bi trebalo revidirati čim prije i to inicijativom Županijskog i lokalnog stožera, jer postojeće nisu svrsishodne.</p>