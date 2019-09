Zar se stvarno nitko nije pitao zašto Smiljana ne da u škrinju?

Ubila sam je! Zatukla! Ona je imala sve, a ja ništa. Njoj su dali sve, a meni ništa, rekla je Smiljana Srnec čakovečkim policajcima i prije nego su je uhitili. Bilo je to u veljači.

Malo međimursko mjesto Palovec, s oko 1000 stanovnika, opkolila je policija, Hitna pomoć i auto za prijevoz pokojnika. Nema tog susjeda koji se nije zapitao što se događa. Nahrupili su na prozore, potom na ulice. Osluškivali, raspitivali se... Nije trebalo dugo da se pročuje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Škrinja, leš, nestala, ubojstvo, sestra - sablasne riječi su prelazile od usta do usta, učinivši ionako usamljeno mjesto još jezivijim. Horor. U sekundi su se zatvorili ponovo u svoje kuće, ne puštajući djecu ni blizu velikoj, bijeloj kući Srnecovih oko koje su se inače svakodnevno motali i igrali se s curicama koje žive unutra.

- Znači ubila ju je, nije nestala - počeli su stanovnici vrtjeti filmove u svojim glavama još prije nego se išta dokazalo. Ali nisu pogriješili.

Da nije bilo znatiželjnog zeta, Jasmina bi i dalje bila u škrinji

Draga, uzorna i vječito nasmijana, ali samozatajna djevojka, Jasmina Dominić. Svi je se rado sjećaju. Imala je 23 godine kad su je zadnji put vidjeli. Bila je dobra učenica, sportašica, prijateljica... Za svoje roditelje kći kakva se samo može poželjeti. Odjednom su shvatili da nije nestala. Ubijena je u ljeto 2000. godine s više snažnih udaraca tvrdim predmetom po glavi. Pukla joj je lubanja. Nakon toga strpana je u škrinju. Pronašli su je 19 godina kasnije. Što je proživljavala u tim zadnjim trenucima života, javnosti nije poznato.

Ali ipak, sud je optužio Smiljanu - ženu koja nikad svojim ukućanima, kako će se naknadno saznati, nije dala da diraju škrinju smještenu ispod stepenica u obiteljskoj kući. A onda je ipak, mladi, znatiželjni zet, odlučio provjeriti koju to tajnu čuva stara škrinja. Smiljane nije bilo od kuće, a on ju je otvorio. Jasmina je bila sklupčana poput fetusa i spremljena u prozirnu vreću. Nije je bilo lako uočiti. Iznad nje je bila još hrpa smrznutog mesa, primjerice svinjski kare iz 2002. godine.

U neformalnom razgovoru s policajcima, odmah nakon što su je priveli, Srnec je policiji rekla kako je sestru zatukla s prvom stvari koju je mogla dograbiti, a to je bila nekakva letva, greda. Srnec se nije mogla u tom trenutku prisjetiti koliko je puta točno udarila sestru tim predmetom, no prisjetila se da ju je udarala po čelu, sve dok nije shvatila da ju je zapravo ubila.

Točan datum smrti i dalje ostaje nepoznat jer ga se Srnec nije mogla sjetiti, no zato je policiji u neformalnom razgovoru otkrila i motiv ubojstva, a taj je bio zavist. Tad se otprilike u policiji pojavio i njezin bivši odvjetnik Davorin Zlatarek, koji joj je savjetovao da ne daje nikakav iskaz, što je ona učinila i otad se branila šutnjom. O Palovcu se raspisao cijeli svijet. Svi svjetski mediji nazvali su ga hrvatskim Twin Peaksom. Izbezumljeni Palovčani su pak, idućih mjeseci pretresali tek jedno te istu temu.

- Jasmina je bila jako dobra djevojka. Otišla je u školu u Zagreb i radila jedno vrijeme preko student servisa i onda je odjednom nestala. Čini mi se da je njezin nestanak službeno bio prijavljen 3 - 4 godine nakon što je nestala.

Otac 'propao' nakon nestanka kćeri, umro od raka prije nego što je otkrivena istina

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Njezin otac koji je preminuo prije nekoliko godina, bio bi sve dao da je mogao saznati što joj se dogodilo. Njezina sestra je ostala trudna još kao maloljetna i rodila je izvanbračnu kćer koja se nedavno udala.

- Znam da su imali dva zamrzivača, jednog ispod stepenica koje vode u stan u potkrovlju, a drugi je bio u podrumu. Ne znam u kojem je pronađena, ni ništa drugo oko toga - rekao je jedan od susjeda pokojne Jasmine netom nakon što se pročulo da je pronađen leš nesretnice. Policija je cijelu obitelj ubrzo privela na obavijesni razgovor, ali zadržali su samo Smiljanu.

U škrinji su pronašli puno Smiljaninih otisaka. Za istražitelje je veliki problem bio što nije pronađeno oružje, što se Smiljana branila šutnjom, a članovi obitelji također nisu svjedočili jer su se pozvali na zakonsku blagodat da ne svjedoče protiv člana obitelji.

Ipak, danas počinje pripremno ročište protiv Smiljane Srnec (45) protiv koje je u srpnju podignuta optužnica. Da je Smiljanin i Jasminin otac Fredi još živ, možda bi se sve lakše rasvijetlilo. Martin Dominić zvani Fredi, jedini je čovjek oko kojeg svi Palovčani imaju isto mišljenje. Bio je najbolji nogometaš kojeg je Palovec ikad imao i najbolji čovjek koji je ikad kročio u mjesto. Mnogi misle da je jedini sumnjao da je Smiljana nešto loše učinila njegovoj miljenici Jasmini.

- Znate, do nestanka Jasmine bio je pravi sportaš. Igrao je nogomet toliko dobro da je dogurao do druge jugoslavenske lige. A onda 2000. godine, kad je nestala Jasmina, potpuno se promijenio. Počeo je piti, povukao se... Nije to bio onaj Fredi, ali ostala je ta njegova dobrota. Eto, to vam je bio Fredi - rekao nam je sugovornik. Prijateljica pokojne Jasmine koja je htjela ostati anonimna, također ga je poznavala.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Konobarila sam u jednom kafiću u Maloj Subotici i u taj kafić je dolazio Jasminin i Smiljanin otac. Znao je da smo Jasmina i ja išle zajedno u školu te bi se, svaki put kad bi me vidio, rasplakao. Popio bi nekoliko pića, a onda bi očiju punih suza rekao: 'Se ti zmisliš kak je moja Jasmina bila dobra?'. Uvijek je htio sa mnom razgovarati o njoj. Suze bi mu tekle niz lice. Bilo mi ga je žao - kaže nam prijateljica pokojnice.

Fredi je na kraju dobio rak pluća. Život mu se ugasio 2013. godine. Na sprovodu je bilo cijelo mjesto. Jasminu su nakon pronalaska pokopali u grobnicu s ocem Martinom. Jasminina majka Katarina cijelo vrijeme je jecala i ridala, a lice je skrivala maramicom. Nije mogla sama stajati pa su joj morali pomoći i donijeti stolac. Došli su i Smiljanin suprug Ivica, kći Katarina i njezin zaručnik koji je otvorio škrinju i našao Jasminu.

Sudbina nije htjela da se Jasmina pronađe prije...

Dvije mlađe Smiljanine kćeri koji je dobila u braku s Ivicom, nisu bile na sprovodu. Goruće pitanje u Palovcu dugo je bilo: Tko je sve znao?

Mještani su se pitali je li netko uopće znao i ako je, kako su gotovo 20 godina mogli živjeti u kući s lešom. Susjedi su jednom čak imali priliku sve otkriti, ali sudbina očito nije htjela. Naime, ledenu škrinju u ovih 19 godina koliko je prošlo od ubojstva čak su i prenosili ljudi izvan obitelji, ni ne znajući da je unutra tijelo. Prilikom velikih poplava koje su zahvatile taj kraj u dva navrata, 2001. i 2004. godine, vatrogasci su bili u kući. Potok Trnava poplavio je velik dio Palovca, uključujući i Novu ulicu u kojoj su živjeli Dominićevi. Prenosili su škrinju, koja se nalazila u prizemlju ispod stepenica da ne bi došlo do nesreće jer je "plivala" u vodi.

- Još smo međusobno komentirali - što li je u toj škrinji drže kad je tako teška - rekli su vatrogasci.

Nova prilika stvorila se tek Smiljaninom zetu koju je odlučio njuškati oko škrinje dok Smiljane nije bilo kući. Pitanje je i jeli nešto o svemu znala Smiljanina i Jasminina majka, Katarina Dominić. Ona je prva prijavila Jasminin nestanak, 16. kolovoza 2005. godine, nakon što se za ovu nije čulo punih pet godina.

Dotad je Smiljana uvjeravala i roditelje i sve ostale da se čuje s Jasminom tvrdeći da je otišla u Francusku i našla posao na jednom kruzeru. Neke od tih njezinih priča policija je provjeravala, ali nikad nije bilo dovoljno osnova da je i formalno privede.

Obavljeni su obavijesni razgovori, raspisivale i međunarodne potrage u sustavu Interpola, ali odgovora nije bilo, piše Jutarnji list. K tomu, Smiljana i drugi članovi obitelji prolazili su i na poligrafskim ispitivanjima. Stručnjaci kažu da je mogla 'prevariti poligraf' ako je imala dovoljno vremena pripremiti se za ispitivanje, odnosno piti neke lijekove koji su mogli utjecati na njezino psihofizičko stanje.

Smiljana Srnec u srijedu bi na pripremnom ročištu trebala saznati kad joj počinje suđenje. Na ročištu zatvorenom za javnost, sudac će odrediti i koji će se svjedoci i vještaci saslušati tijekom postupka.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska