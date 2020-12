Zaraženi koronom otputovali na Havaje, uhitili ih na aerodromu

Zakazali let na Havaje iako su znali da su pozitivni na koronu. Skupo ih koštalo - uhićeni su odmah pri slijetanju na odredište.

<p>Policija na Havajima ove je nedjelje uhitila bračni par koji je unatoč pozitivnom testu na korona virus, odlučio otputovati na odredište, prenosi <a href="https://nypost.com/2020/12/02/couple-with-covid-19-arrested-for-boarding-flight-to-hawaii/?sr_share=facebook&utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPFacebook&utm_campaign=SocialFlow&fbclid=IwAR3fVkcns87HDxt15DLTKuhtws8UEv0M8IOLnB83uGQhFitKaa9yJZI0QQU">New York Post</a>.</p><p>Muškarac i žena, oboje 46-godišnjaci, znali su da su pozitivni na Covid-19 kada su se ukrcali na let iz San Francisca u Kauai, Havaje.</p><p> </p><p>Oboje su se, kako izvješćuje New York Post, pozitivno testirala na korona virus u zračnoj luci. </p><p>Rečeno im je da se ne ukrcaju na let te im je propisana izolacija. No, supružnici su se odlučili oglušiti na naredbe te su zrakoplovom doletjeli do Havaja. </p><p>Odmah pri slijetanju u Havaje, par je uhićen zbog neodgovornog ponašanja i kršenja propisanih mjera. Omogućen im je izlazak iz zatvora uz plaćanje jamčevine od 1000$. </p><p> </p>