Zaraženo je 28 štićenika i 6 djelatnika Doma u Koprivnici

Rezultati novi nalaza na covid_19 u koprivničkom Domu za starije pokazali su da imaju 34 zaražene osobe, od čega je šest zaposlenika, a svi drugi su štićenici doma. Koprivnički Dom tako je postao novo žarište korona virusa koje je otkriveno još ranije, kada su imali dva zaražena, potom se brojka proširila na 6, a sada je sve izmaklo kontroli iako su zaraženi odmah stavljeni u samoizolaciju.

Upraviteljica Doma Vesna Križan na Stožeru koprivničko-križevačke Županije izjavila je kako se ne osjeća odgovornom za proboj virusa unutar Doma jer je uprava učinila sve kako bi se spriječila pojava virusa u Domu a i kasnije, kada su prvozaraženi bili izolirani od ostalih. Da li je bilo kršenja samoizolacije ili je virus došao i nekim drugim putem, nije joj poznato. Dom za starije u Koprivnici inače ima čak 270 štićenika, smještenih u tri odvojena stacionara, i preko 70 zaposlenika.

Kako sada stvari stoje, stacionari 1 i 3 su bez zaraženih pa je trenutno u Domu reorganizacija smještaja i premještanje štićenika. Oboljeli su odmah po otkrivanju zaraze preveženi u koprivničku Opću bolnicu i to – medicinskim kolicima, iako im je Stožer osigurao santitesko vozilo. "Ne smatram se odgovornom za širenje virusa u Domu jer smo učinili sve što je bilo moguće po pitanju mjera zaštite. Odmah na početku testirali smo 70 štićenika i 60 zaposlenika. Problem se pojavio kod osoba koje nisu imale simptome. Njih 13 odveženo je u bolnicu bez simptoma. U dogovoru sa našim medicinskim timom i po mom nalogu štićenici su preveženi u bolnicu kolicima jer smo procjenili da je to jednostavnije i da ne postoji ugroza trećih osoba jer zaraženi nisu imali nikakve simptome. Svi su bili adekvatno zaštićeni" rekla je Križan županu koprivničko-križevačkom koji je bio šokiran činjenicom da su ljudi voženi do bolnice u kolicima umjesto sanitetskim vozilom pa je zatražio izvješće o tome od uprave Doma.

"Bio sam iznenađen načinom prijevoza ali mi je objašnjeno da nije bilo nikakvog zdravstvenog rizika ni za štićenike ni za stanovnike. Najlakše bi bilo donijeti odluku o smjeni ravnateljice no, u ovom slučaju je upitno koliko tko snosi odgovornost zbog širenja zaraze" kazao je župan Darko Koren.

"Zadovoljni smo brojem pozitivnih nalaza u odnosu na broj uzetih briseva i činjenicom da su stacionari 1 i 3 bez virusa. Prestoji nam obrada preostalih kontakata. Svi zaraženi biti će preveženi u bolnicu. Dio osoba staviti ćemo u samoizolaciju. Narednih 14 dana možemo očekivati još pozitivnih ali se nadamo da to neće biti veći broj. Nastavljamo sa uzimanjem briseva" rekla je Draženka Vadla, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo i članica županijskog Stožera. "U Općoj bolnici u Koprivnici leži 26 zaraženih pacijenata, od toga je 21 pacijent iz Doma. Njih 17 nema kliničku sliku korona virusa, ali imaju svoje bolesti od ranije. Četvoro ih ima temperaturu i blagi kašalj" izvjestio je ravnatelj bolnice Mato Devčić.