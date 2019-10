Zarila mu nož u srce, u policiji pričala o demonima i utvarama

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naložilo je obdukciju tijela Emila Ž. (33) kojeg je u srijedu navečer u obiteljskoj kući u solinskom predjelu Sv. Kajo nožem ubila njegova izvanbračna partnerica Ivana G. (25).

Po dosadašnjim saznanjima čini se da je zločinu prethodio sukob dvoje mladih. Kako smo uspjeli doznati od susjeda, koju minutu prije nego što je Emil krvav istrčao, iz stana su se začuli buka i povišeni tonovi.

- Čula sam da je netko povikao: 'Upomoć!', a sve se to događalo malo prije nego što se Emil pojavio na dvorištu. S mladima nikad nije bilo problema, oboje su bili radišni, uvijek su se lijepo javljali, pozdravljali, ukratko veza im je djelovala skladno - rekla nam je prva susjeda obitelji.

Solinska policija je nakon dolaska na mjesto zločina zadržala Ivanu koja je obilno krvarila iz rane na šaci desne ruke te je odvedena u bolnicu. Nisu od nje dobili nikakvo objašnjenje jer je bila u stanju šoka zbog gubitka najmanje pola litre krvi.

Nije isključeno ni to da je bila pod utjecajem lijekova koji izazivaju halucinacije ili da ima psihičkih problema.

Policajcima je počela govoriti o 'utvarama i demonima' koji su joj se obraćali, a naknadno vještačenje će pokazati radi li se zaista o psihičkom poremećaju ili se žena pokušava izvući na 'ludilo', neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija.

Razlog Emilove smrti tako i dalje ostaje obavijen velom tajni. U stanu tijekom očevida nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi ukazivali na to da je prije uboda nožem bilo ikakve borbe među ljubavnim partnerima.

Podsjetimo, sve se odigravalo iza 20 sati u prizemnom stanu obiteljske kuće u kojoj par živi zajedno već nekoliko godina. Iznad njih stanuju Emilov otac i rodbina. Susjedi koji su čuli vapaje priskočili su u pomoć, pozvali liječnike, no Emilu nije bilo pomoći, preminuo je u splitskoj bolnici.

Tragovi krvi svuda po ulici te puno više crvenih mrlja u dvorištu i kraj ulaznih vrata stana, do okončanja kriminalističkog istraživanja zapečaćenog policijskom trakom, svjedoče o brutalnosti i snazi uboda.

Nisu imali sukoba sa zakonom

Od izvora bliskih istrazi doznajemo kako nisu imali evidentirane prijave zbog obiteljskog nasilja, kao i da supružnici do ove tragedije nisu imali sukoba sa zakonom.

Dok smo razgovarali sa susjedima, prošao je ujak ubijenog mladića, šokiran tragedijom kao i svi u Marusincu, mirnom predjelu solinskog kvarta Sv. Kajo, punog zbijenih obiteljskih kuća između antičkih iskopina. Na naše pitanje nazvao je Emilova oca.

Čovjek se ispričao, no u ovom trenutku mu nije bilo do razgovora s medijima. Mještanima također nije bilo do velike priče, ali svi tvrde kako je Emil bio miran i neproblematičan muškarac, susjed s kojim su u Sv. Kaji zajedno odrastali.

Ne vjeruju da bi mogao podignuti ruku na suprugu, a djevojku s kojom je živio, iako je tu već godinama, nisu posebno dobro upoznali.