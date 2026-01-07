'Niske temperature mogu izazvati i infarkt. Posebno su ugrožene ove skupine ljudi'

Za četvrtak je najavljena temperatura i do -13 stupnjeva u Zagrebu, Gospiću, Osijeku, a takvi ekstremni uvjeti mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, osobito kod kroničnih bolesnika, starijih osoba i srčanih bolesnika. Na to upozorava dr. Dragan Soldo, obiteljski liječnik i predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora.

Dr. Soldo ističe kako problem ne predstavlja samo niska vanjska temperatura nego i velika temperaturna razlika između zatvorenog prostora i okoline.

- U prosječnom stanu temperatura je oko 25 stupnjeva, a vani može biti i -10 ili, kao što je najavljeno za četvrtak, -13 i -14. To je izuzetno velik šok za organizam - ističe dr. Soldo u razgovoru za 24sata.

Takav nagli prelazak iz toplog u izrazito hladno okruženje može imati ozbiljne posljedice, prvenstveno na srce i krvne žile. Prema riječima dr. Solde, hladnoća može izazvati poremećaje srčanog ritma (aritmije), pogoršanje regulacije krvnog tlaka te povećati rizik od teških srčanih događaja.

- Kod osoba koje imaju anginu pektoris ili kroničnu srčanu ishemiju može doći do pogoršanja stanja, a u najtežim slučajevima i do srčanog infarkta - ističe.

Zagreb: U centru grada prometnice su relativno čiste, no nogostupi nisu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Šok za organizam

Posebno su ugrožene osobe koje boluju od povišenoga krvnog tlaka jer hladnoća može uzrokovati nagle oscilacije tlaka.

-To je velik šok za organizam, osobito za one koji već imaju kardiovaskularne probleme - ističe dr. Soldo.

Liječnici zbog toga ne preporučuju izlazak u ranim jutarnjim satima, kad su temperature najniže, pogotovo kroničnim bolesnicima i starijim osobama.

- Kad se očekuje ekstremna hladnoća, kronični bolesnici i stariji trebali bi ostati u toplini svojih domova - savjetuje.

Hladnoća posebno teško pogađa srčane bolesnike, kao i osobe koje pate od Raynaudova sindroma ili tzv. sindroma hladnih ruku. To je stanje pretjerane reakcije malih arterija na hladnoću ili stres, što uzrokuje prolazne grčeve (vazospazam) i promjenu boje prstiju (izblijede, postanu plavi, a zatim crveni), praćeno ukočenošću, trncima i bolom. Također, osobe s perifernom arterijskom bolešću, kaže dr. Soldo, mogu imati dodatne komplikacije.

- Kod tih bolesnika može doći do stezanja, pa čak i začepljenja arterija, što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Njima hladnoća izrazito smeta - upozorava dr. Soldo.

Poziva građane da se tijekom najavljenog vala hladnoće toplo odjenu, izbjegavaju nepotrebne izlaske, a osobito da se čuvaju oni s kroničnim bolestima jer ekstremne temperature, poput najavljenih -14°C, mogu imati ozbiljne posljedice za zdravlje.

- Za starije ljude i one koji pate od nekih zdravstvenih problema najbolje je da ovih nekoliko dana, dok su tako ekstremno niske temperature, ostanu doma - zaključuje.