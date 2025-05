Zašto i dalje ne odustajemo od mantre: 'Samo da prođem'?

PLUS+

MAGAREĆA KLUPA PLUS+

Ilustracija za pripreme i polaganje ispita državne mature | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kako to, kad smo u prosjeku - ispodprosječni? Krajnje je vrijeme da kao društvo odustanemo od ideje ispodprosječnosti kao zadovoljavajućeg rješenja. No za to je potrebno vratiti privlačnost i smislenost obrazovanju