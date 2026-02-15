Obavijesti

News

Komentari 1
PSIHOLOG O VUČIĆU PLUS+

Zašto je Vučić takav? Pa prošao je stazom od mamina sina do zlog narcisa i paranoika!

Piše Hrvoje Zovko,
Čitanje članka: 5 min
Zašto je Vučić takav? Pa prošao je stazom od mamina sina do zlog narcisa i paranoika!
Foto: F.S.

NOVI EXPRESS Upućeni beogradski psiholog Žarko Trebješanin stručno objašnjava ishodišta osobnih i političkih frustracija srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, pogotovo onih o Hrvatskoj

Admiral

Tko o čemu, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, o Hrvatskoj. Čini se da je to priča bez kraja. Opsjednutost koja se rijetko viđa. Svako malo Hrvatska “prolazi kroz njegov mozak”. Prije dvije godine izjavio je da ne vidi razliku između NDH i Hrvatske, a prilikom godišnjice Oluje usporedio je Hrvatsku s nacističkom Njemačkom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026