Upućeni beogradski psiholog Žarko Trebješanin stručno objašnjava ishodišta osobnih i političkih frustracija srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, pogotovo onih o Hrvatskoj
Zašto je Vučić takav? Pa prošao je stazom od mamina sina do zlog narcisa i paranoika!
Tko o čemu, Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, o Hrvatskoj. Čini se da je to priča bez kraja. Opsjednutost koja se rijetko viđa. Svako malo Hrvatska “prolazi kroz njegov mozak”. Prije dvije godine izjavio je da ne vidi razliku između NDH i Hrvatske, a prilikom godišnjice Oluje usporedio je Hrvatsku s nacističkom Njemačkom.
