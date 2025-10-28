Obavijesti

TVRDE DA SU KRIJUMČARI DROGE

Američka vojska napala 4 broda u Tihom oceanu, ubili su 14 ljudi

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Hegseth je rekao da su meksičke vlasti preuzele potragu za jedinim preživjelim iz tri napada, koji su se dogodili u ponedjeljak

U nizu američkih napada na brodove kojima se krijumčari droga na Tihom oceanu ubijeno je 14 krijumčara, rekao je u utorak američki ministar obrane Pete Hegseth. U objavi na X-u, Hegseth je rekao da su meksičke vlasti preuzele potragu za jedinim preživjelim iz tri napada, koji su se dogodili u ponedjeljak.

- Četiri broda bila su poznata našem obavještajnom aparatu, krećući se poznatim rutama za krijumčarenje droga i prevozeći drogu - rekao je Hegseth, ne iznoseći dokaze. Objavio je video snimku od oko 30 sekundi na kojoj se vide dva broda na moru blizu jedan drugome koji eksplodiraju.

Drugi dio snimke pokazuje brod koji plovi i zatim eksplodira.

Napadi na Tihom oceanu dolaze u kontekstu gomilanja američkih vojnih snaga na Karibima, uključujući razarače, zrakoplove F-35, nuklearnu podmornicu i tisuće vojnika. Administracija je naredila da u regiju iz Mediterana dođe borbena skupina nosača zrakoplova USS Ford. Dolazak se očekuje u idućim tjednima.

