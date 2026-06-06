Franjo Tuđman svojedobno je rekao da sudovi moraju provoditi državnu politiku. Tito je prije njega rekao da se ne moraju držati zakona kao pijani plota. Idemo li tim putem?
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
Zašto se hrvatski sudovi ne drže zakona kao pijan plota?
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Matija Posavec uzeo je mito od 1327 eura. Devet mjeseci, prema prvostupanjskoj presudi, treba odležati u zatvoru. Onda ima još 11 mjeseci kušnje. Kazna je nepravomoćna, ali ako je viši sud potvrdi, neće moći na iduće izbore.
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