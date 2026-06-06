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Zašto se hrvatski sudovi ne drže zakona kao pijan plota?

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Zašto se hrvatski sudovi ne drže zakona kao pijan plota?
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Franjo Tuđman svojedobno je rekao da sudovi moraju provoditi državnu politiku. Tito je prije njega rekao da se ne moraju držati zakona kao pijani plota. Idemo li tim putem?

Matija Posavec uzeo je mito od 1327 eura. Devet mjeseci, prema prvostupanjskoj presudi, treba odležati u zatvoru. Onda ima još 11 mjeseci kušnje. Kazna je nepravomoćna, ali ako je viši sud potvrdi, neće moći na iduće izbore.

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