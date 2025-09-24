Obavijesti

Zašto svjedočimo besmislenoj regionalnoj utrci u naoružanju?

Zašto svjedočimo besmislenoj regionalnoj utrci u naoružanju?
Predsjednik Srbije opsjednut je Hrvatskom, koja mu očito predstavlja traumatičnu točku u mentalnoj mapi. A Hrvatska, prema iskustvu, reagira obrambeno

Zagreb ima vojnu paradu; Beograd ima vojnu paradu. Svjedočimo regionalnoj utrci u naoružanju. Prema našemu mišljenju, stvar je gotovo besmislena. Militarizacija Srbije, koja dugo traje, u značajnoj je mjeri objašnjiva karakterom Aleksandra Vučića. Predsjednik Srbije opsjednut je Hrvatskom, koja mu očito predstavlja traumatičnu točku u mentalnoj mapi. A Hrvatska, prema iskustvu, reagira obrambeno. No nije vidljivo zašto bi dvije zemlje ratovale. U prvom redu, ni jedna ni druga država ne mogu optimalno popuniti svoj prostor. Unutrašnjost Hrvatske i Srbije ubrzano se prazni.

