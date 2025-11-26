Zašto Thompson želi još jedan koncert u Areni? Tomašević mu izbija dobru zaradu! Evo koliko

Poruka Marka Perkovića Thompsona upućena zagrebačkom gradonačelniku da je spreman na "radikalne poteze koji se Tomaševiću neće svidjeti" predstavlja prikrivenu prijetnju, stav je odvjetnika Ante Nobila. Već neko vrijeme traje svojevrsni rat između pjevača Thompsona i zagrebačkoga gradonačelnika Tomaševića.

Eskaliralo je u utorak navečer, kad je Thompson na Facebooku objavio video u kojem Tomaševića poziva da se urazumi te mu poručuje da će, ne odustane li od zabrane koncerta, "povući puno radikalnije poteze", ali nije objasnio što pod time misli. Iako se očekivalo da će svoje riječi objasniti, pjevač se jučer nije pojavio na konferenciji za novinare, nego je njegov menadžment pojašnjavao što je Thompson mislio.

Pokretanje videa... 01:13 Marko Perković Thompson komentira izjave Tomaševića | Video: Marko Perković Thompson/Facebook

Razlog za 'rat' s Tomaševićem leži i u novcu. Naime, drugi koncert bi Thompsonu donio novu zaradu od nekoliko stotina tisuća eura. Ulaznice za koncert Marka Perkovića Thompsona u Areni prodavale su se po cijeni od 40 eura za parter te po 60 eura za fan pit, gornje i donje tribine. Arena tijekom koncerata ima kapacitet između 15 i 20 tisuća mjesta. Ako će na parteru biti oko 5000 ljudi, a na tribinama još njih 10.000, to znači kako će Thompson samo na ulaznicama uprihoditi oko 800.000 eura. Ako koncert bude kapaciteta 20 tisuća ljudi, prihod od ulaznica mogao bi preći i milijun eura. Trošak najma Arene do prošle godine bio je 25.000 eura za koncert te 7500 eura za najam svih 16 šankova. Uz ostale troškove od pozornice, rasvjete, garderobe, redara i ostalog osoblja, Thompsona čeka zarada od najmanje 500.000 eura.

Thompsonov manadžment objašnjavao je jučer kako "radikalni potezi" znače poduzimanje svih pravnih koraka. Novinare je zanimalo razmatraju li pokrenuti referendum za opoziv gradonačelnika, a menadžment uzvraća kako "razmatraju sve pravne korake" te pozivaju Tomaševića da se urazumi i promijeni odluku.

Nakon Thompsonove poruke odgovorio je gradonačelnik Tomašević.

“Što je Grad Zagreb odlučio uz potporu Gradske skupštine, tako će biti", rekao je Tomašević u emisiji Radija Sljeme "Zagrebi po Zagrebu".

- U pravnoj državi na koju se Thompson poziva u ovoj videoporuci, ako smatrate da je nešto protupravno, da je neko pravo prekršeno, onda se ide na pravne instrumente i ide se na sud - rekao je Tomašević.

Naveo je kako zna na koje radikalne poteze Thompson misli, ali i poručuje da ga nije strah.

- Iza svojih odluka stojim. Neistina je da sam ikad rekao da su pola milijuna ljudi koji su bili na koncertu na Hipodromu fašisti. Upravo suprotno, nakon koncerta sam rekao da je apsolutno većina ljudi tamo bila radi domoljublja, radi glazbe. Kao što sam rekao, ja sam kao gradonačelnik glavnoga grada apsolutno zahvalan svim braniteljima u Domovinskom ratu, zahvalan sam na žrtvi koju su mnogi od njih podnijeli, pa i u miru na neki način s brojnim problemima s kojima se susreću - poručio je Tomašević.

Odvjetnik Nobilo stava je da Thompsonova poruka trenutačno teško može biti temelj za pokretanje kaznenog postupka, jer nije riječ o direktnoj i neposrednoj prijetnji, nego je ona prikrivena.

- To može biti opasno, posebno kad ih izriču ljudi koji kao Thompson, koji imaju masovni utjecaj, a izreknu takve prijetnje koje nisu do kraja definirane. Kod njegovih sljedbenika to može biti okidač. Igrati se s riječima radikalno i puštati sljedbenicima da ispune sadržaj te riječi može biti vrlo opasno. Mi u društvenom i političkom smislu riječi radikalno upotrebljavamo za krajnje ekstremno, bilo da je riječ o ljevici ili desnici - navodi Nobilo.

Mirko Gudelj iz Thompsonova tima ustvrdio je da se pjevaču zabranom drugoga koncerta krše ljudska prava.

- Kad se oduzimaju osnovna ljudska prava i diskriminira, onda treba javno istupiti, bitno je dignuti glas. Tu su i zloupotreba položaja i ovlasti te ne znam što se sve nije desilo. Tomašević djelovanjem izaziva podjele - rekao je Gudelj.

Smatra da je nazivanje koncerta skupom fašista uvredljivo, a Tomaševićevo ponašanje nedopustivo i populističko te da mu je koncert u Areni, koji se dogovarao u ožujku, odgovarao prije izbora, a smeta mu nakon izbora.

- Što je drukčije danas nego u ožujku? Opravdanje da zbog 'Bojne Čavoglave' neće dozvoliti drugi koncert je smiješno - rekao je Gudelj.

Otkrio je i da je Grad Zagreb od organizatora uprihodio 1,3 milijuna eura bruto za koncert na Hipodromu. Tu ulaze i cijena najma, kazne te saniranja.

- Dan nakon koncerta izdana su 63 prekršajna naloga kontra organizatora od Grada. Došli su po naredbi zapisivati sve, kojekakve gluposti, a većina prekršajnih naloga već im je pala na sudu. Imali smo deset dana da napustimo Hipodrom, a 11. dan dobili smo kaznu od 150.000 eura, i to ne u obliku opomene ili upozorenja, već ovrhe. Očekivali smo da će imati razumijevanja s obzirom na to da smo zbog njih i morali organizirati jedan koncert od 500 tisuća, a ne dva manja, kako smo htjeli - rekao je Gudelj.

Menadžer Zdravko Barišić smatra da je hajka na koncert i Thompsona pokrenuta isključivo iz ideoloških razloga. Ponovio je kako je Visoki prekršajni sud donio presudu i zaštitio pjesmu "Bojna Čavoglave".

- Marko njome ne pozdravlja, nego pjeva stih svoje pjesme. To što se nekome ne sviđa je njegov problem i nepriznavanje pravnog poretka i sustava RH. Da je sud donio drugačiju presudu, Marko bi to poštovao jer je legalist - rekao je Barišić.

Obojica su pozvala gradonačelnika da im pisano dostavi obrazloženje zašto se zabranjuje koncert jer jedna rečenica, koja im je dostavljena, to nije. Barišić je ustvrdio da nasilje primjenjuje Tomašević.

- Pozivam ga neka nam pravno i utemeljeno otkaže. Što da očekujemo nakon što nam mjesecima nanosi nepravdu? To je normalna reakcija čovjeka kojemu se nanosi nepravda. Pa pjeva se u Areni pjesma 'Jugoslavenka', a nema reakcije na to. Iako sam protiv zabrana tima i takvima. Ovo što Tomašević i Grad Zagreb rade je nasilje - rekao je Barišić.

Na pitanje kad već ne može u Zagrebu, jesu li razmišljali da organiziraju koncert Thompsona u Beogradu, Barišić je rekao da su imali poziva ljudi koji se bave glazbenim biznisom da dođe, ali da on nema takvih ambicija.

Thompsonov tim tvrdi da nisu nasilnici

Što su ‘radikalni potezi’ koje u videoobraćanju spominje Marko Perković Thompson?

Thompson to nije objasnio, a njegom tim jučer je tvrdio da se radi o “pravnim i drugim sredstvima’. Koja će to sredstva biti, to ćemo vidjeti, rekao je Thompsonov menadžer Zdravko Barišić.

Pjevačev tim je također rekao i kako oni nisu za nasilje te da su legalisti.

Zašto se Thompson i njegov tim bune?

Pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu nije se svidjela izjava gradonačelnika Tomislava Tomaševića da koncert u zagrebačkoj Areni najavljen za 28. prosinca neće moći održati.

Što je s pjesmom ‘Bojna Čavoglave’?

- ‘Bojna Čavoglave’ je obranjena na sudu i ona je legalna pjesma koja ništa nije od onoga što gradonačelnik govori. Odlukom svih sudaca Visokog prekršajnog suda 2018. primjenjuje se sudska praksa, o toj pjesmi nema ni spora ni prijepora. I u društvu skladatelja je registrirana. ‘Bojna Čavoglave’ je kriva meta, Marko njome na pozdravlja, nego pjeva stih svoje pjesme - rekao je Barišić.

Hoće li se Thompson kandidirati za premijera?

- On je umjetnik, autor. Marko pjeva o domovini. On se treba baviti svojim dijelom posla. Nikad nije pokazivao političke ambicije. Da to objavi, možda bi izvršili atentat na njega - rekao je menadžer.

Što je s ostalim gradovima u Hrvatskoj?

Pjevačev tim je rekao kako imaju suradnje s još nekoliko gradova u Hrvatskoj i da nigdje nemaju problema kao što imaju u Zagrebu?

- Gradonačelnik Varaždina, SDP-ovac Bosilj, izdigao se iz komunizma, to je normalan čovjek - rekao je Barišić o gradonačelniku Varaždina, gdje se održavaju dva Thompsonova koncerta. Podsjetimo, pjevač je prije nekoliko dana održao i dva koncerta u Osijeku, gdje je menadžment istaknuo kako “nije bilo problema”.