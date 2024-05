VIDEO Užas u Indiji: Golemi pano srušio se na benzinsku, najmanje osam ljudi poginulo

Najmanje osam ljudi je poginulo kad je snažan vjetar u ponedjeljak oborio veliku reklamu na benzinskoj stanici u Mumbaiju

Lokalni mediji pišu kako je više od 60 ljudi prevezeno u bolnicu dok se strahuje da je oko 30 ljudi i dalje zarobljeno ispod nekoliko tona smrskanog željeza, prenosi The Times of India.

Objavljena je i uznemirujuća snimka na kojoj se vidi kako velika reklama pada na benzinsku stanicu i aute pored prometne autoceste.

- Veliki reklamni pano je pao na aute, motocikle, ljude... pomagali smo ozlijeđenima da se izvuku - kazao je jedan očevidac.

Mediji navode da su stanovnici tog dijela grada upozoravali na veliku opasnost od tako velike konstrukcije.

Firefighters stand next to the damaged vehicles trapped in the debris after a massive billboard fell during a rainstorm in Mumbai | Foto: Stringer

- On se nalazi na močvarnom zemljištu i u prošlosti je bilo slučajeva urušavanja puta. Ovdje se postavlja pitanje je li izvođač radova koji je postavio tako ogromnu strukturu napravio dovoljno duboke temelje. Mnogi su podnosili žalbe na nezakonitosti, no, nije poduzeta nikakva radnja da se sto sruši - govori jedan od lokalaca.