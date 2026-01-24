Zastrašujuća poruka Trumpa: 'Ovo je pištolj napadača. Neka naši ICE domoljubi rade posao'

U 9.05 sati po centralnom vremenu, dok su policajci Domovinske sigurnosti provodili ciljanu operaciju u Minneapolisu protiv ilegalnog imigranta traženog zbog nasilnog napada, jedna osoba prišla je policajcima američke granične patrole s poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm, objavili su u subotu iz američke Domovinske sigurnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:37 Agenti ICE-a ubili muškarca u Minnesoti! Mrežama se širi snimka, opirao se uhićenju | Video: 24sata/Reuters

Policajci su pokušali razoružati prosvjednika, koji se potom "nasilno opirao", navodi FOX News. Muškarca je potom upucao pripadnik Granične patrole (ICE). Kasnije je identificiran kao 37-godišnji Amerikanac.

Kako su službeno objavili, uz pištolj su mu našli i dva spremnika.

- Bojeći se za svoj život i živote i sigurnost kolega policajaca, agent je ispalio obrambene hice. Liječnici na mjestu događaja odmah su pružili medicinsku pomoć žrtvi, ali je proglašen mrtvim na mjestu događaja - navode iz Domovinske sigurnosti.

Inače, nakon incidenta je na mjesto pucnjave stiglo otprilike 200 prosvjednika koji su počeli "ometati i napadati policiju".

Policijska uprava Minneapolisa zamolila je javnost da ostane mirna i ne izazivaju dodatne nasilne nerede.

- Svjesni smo izvješća o još jednoj pucnjavi u koju su uključene savezne snage reda u području 26. ulice W i avenije Nicollet. Radimo na potvrdi dodatnih detalja. Molimo javnost da ostane mirna i izbjegava neposredno područje. Molimo pratite gradske kanale na društvenim mrežama za ažuriranja“, rekla je policijska uprava Minneapolisa u izjavi za Fox News Digital.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju koja navodno prikazuje pištolj ubijenog muškarca.

"Ovo je pištolj napadača, napunjen, s još dva puna spremnika, i spreman za uporabu - o čemu se ovdje uopće radi? Gdje je lokalna policija? Zašto im nije dopušteno da štite službenike ICE-a? Jesu li je gradonačelnik i guverner povukli? Pustite da naši domoljubi rade svoj posao."