UBIJEN MUŠKARAC (37)

Zastrašujuća poruka Trumpa: 'Ovo je pištolj napadača. Neka naši ICE domoljubi rade posao'

Foto: Domovinska sigurnost/DHS

Pripadnik Granične patrole (ICE) u subotu je u Minneapolisu u Minnesoti upucao naoružanu muškarca (37). Iako su ga ubrzo preuzeli liječnici, preminuo je

U 9.05 sati po centralnom vremenu, dok su policajci Domovinske sigurnosti provodili ciljanu operaciju u Minneapolisu protiv ilegalnog imigranta traženog zbog nasilnog napada, jedna osoba prišla je policajcima američke granične patrole s poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm, objavili su u subotu iz američke Domovinske sigurnosti.

Policajci su pokušali razoružati prosvjednika, koji se potom "nasilno opirao", navodi FOX News. Muškarca je potom upucao pripadnik Granične patrole (ICE). Kasnije je identificiran kao 37-godišnji Amerikanac.

Kako su službeno objavili, uz pištolj su mu našli i dva spremnika.

- Bojeći se za svoj život i živote i sigurnost kolega policajaca, agent je ispalio obrambene hice. Liječnici na mjestu događaja odmah su pružili medicinsku pomoć žrtvi, ali je proglašen mrtvim na mjestu događaja - navode iz Domovinske sigurnosti.

Inače, nakon incidenta je na mjesto pucnjave stiglo otprilike 200 prosvjednika koji su počeli "ometati i napadati policiju".

Policijska uprava Minneapolisa zamolila je javnost da ostane mirna i ne izazivaju dodatne nasilne nerede.

KAOS NE PRESTAJE FOTO Nova pucnjava izazvala bijes u Minnesoti: Građani na ulicama, agenti bacaju suzavce
FOTO Nova pucnjava izazvala bijes u Minnesoti: Građani na ulicama, agenti bacaju suzavce

- Svjesni smo izvješća o još jednoj pucnjavi u koju su uključene savezne snage reda u području 26. ulice W i avenije Nicollet. Radimo na potvrdi dodatnih detalja. Molimo javnost da ostane mirna i izbjegava neposredno područje. Molimo pratite gradske kanale na društvenim mrežama za ažuriranja“, rekla je policijska uprava Minneapolisa u izjavi za Fox News Digital.

Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju koja navodno prikazuje pištolj ubijenog muškarca.

"Ovo je pištolj napadača, napunjen, s još dva puna spremnika, i spreman za uporabu - o čemu se ovdje uopće radi? Gdje je lokalna policija? Zašto im nije dopušteno da štite službenike ICE-a? Jesu li je gradonačelnik i guverner povukli? Pustite da naši domoljubi rade svoj posao."

