Zastupnica u RS objavila diplomu: 'Nisam frizerka šefa stranke. Napadaju jer sam žena'

Zastupnica Ujedinjene Srpske u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nikolina Šljivić, priopćila je kako je tjednima izložena koordiniranoj medijskoj kampanji koja, kako tvrdi, nema uporište u činjenicama, profesionalnim standardima niti u osnovnom ljudskom dostojanstvu. U opširnom javnom obraćanju, koje je nazvala svojim posljednjim o ovoj temi, objavila je i dokumente kojima pokušava demantirati optužbe o svojoj stručnoj spremi.

Napadi zbog imenovanja i izgleda

U svom priopćenju Šljivić ističe da su napadi započeli nakon što se problematiziralo njezino imenovanje za vršiteljicu dužnosti zamjenice direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ubrzo je, tvrdi, uslijedilo etiketiranje i degradacija zasnovana na rodnim stereotipima.

Posebno naglašava kako je bila izložena omalovažavanju jer je žena, vlasnica salona ljepote i osoba koja vodi računa o svom izgledu. Takve napade ne smatra samo osobnima, već i udarom na dostojanstvo tog zanimanja, piše Klix.ba.

"Sve je počelo problematiziranjem mog imenovanja... Nedugo zatim uslijedilo je etiketiranje kroz kvalifikaciju 'najmanje aktivne poslanice', a potom i otvorena degradacija kroz stereotipe, isključivo zato što sam žena koja ne krije da vodi računa o svom izgledu... i koja je vlasnica salona ljepote. Time nije napadnuta samo moja ličnost, već je svjesno ponižavano jedno časno i pošteno zanimanje", stoji u njezinom priopćenju.

Sporna diploma i 'fakultet u četiri mjeseca'

Najveću je pozornost javnosti privukla optužba da je fakultet završila u svega četiri mjeseca, što Šljivić odlučno odbacuje kao "potpunu neistinu". Kako bi potkrijepila svoje tvrdnje, objavila je diplomu, uvjerenje i potvrdu o položenom stručnom ispitu.

"Svjesno je konstruiran i plasiran spin da sam 'završila fakultet za četiri mjeseca'. U tom kontekstu, zloupotrijebljena je i informacija o fakultetu na kojem nikada nisam studirala, što su i sami javno potvrdili. Studirala sam na drugoj visokoškolskoj ustanovi, čiju službenu potvrdu o studiranju, kronologiji i stjecanju diplome ovim putem i objavljujem", napisala je, pojašnjavajući da je sveučilište u međuvremenu promijenilo naziv te danas posluje kao Univerzitet MB, pravni sljednik Univerziteta "Union - Nikola Tesla".

Dodala je i kako je položila stručni upravni ispit, što, kako navodi, nije moguće bez valjane diplome i propisanog pripravničkog staža. U međuvremenu se oglasio i Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla" koji je naveo da ona nikada nije studirala kod njih, što se poklapa s njezinom tvrdnjom da je studirala na drugoj ustanovi koja je nekad nosila sličan naziv.

Podrška stigla samo od stranačkog šefa

Šljivić je izrazila razočaranje jer su, kako kaže, svi koji su imali institucionalnu ili političku obvezu reagirati – šutjeli.

"Osim predsjednika stranke kojoj pripadam, gospodina Stevandića, nitko od dužnosnika se nije oglasio niti stao u zaštitu jedne žene, majke, kolegice i narodne zastupnice", poručila je. Istaknula je kako smatra da se ovakav napad ne bi dogodio da nije žena, jer "u javnom prostoru postoji veliki broj ministara, direktora i funkcionera čije bi biografije mogle biti predmet različitih analiza, ali oni nisu bili interesantni".

Cijeli slučaj dobio je i službenu dimenziju. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je postupak radi ispitivanja jesu li funkcije koje Šljivić obavlja – zastupnice u Narodnoj skupštini RS-a i v.d. zamjenice direktora republičke uprave – međusobno nespojive. Šljivić je najavila da se više neće oglašavati o ovoj temi, već će zaštitu potražiti pravnim putem protiv svih koji su o njoj iznijeli neistine.