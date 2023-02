Sabor o Povjerenstvu za sukob interesa: 'Ako Novaković opet ne izaberu, to joj je priznanje'

Obzirom da aktualnom sazivu Povjerenstva za sukob interesa petogodišnji mandat istječe ovog mjeseca, Sabor kroz idućih 20 dana mora izabrati novu predsjednicu i članove. Ranije je u listopadu Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove proveo intervjue te utvrdio jedinstvenu završnu listu kandidata.

Na čelnu funkciju za novi mandat ponovno se kandidirala Nataša Novaković, a protukandidatkinje su joj Aleksandra Jozić Ileković, Nike Nodilo Lakoš te Ines Pavlačić. Jozić Ileković, Nodilo Lakoš i Pavlačić su se kandidirale i za funkciju članica Povjerenstva, a saborski Odbor je uz njih tri prihvatio kandidature i Tatjane Gojak, Željka Humeka, Dražena Jovića, Igora Lukača, Nikšu Marušića, Anu Poljak, Tomislava Šunjića, Doris Ušalj.

Od 11 kandidata odabrat će se pet članova, a glasanje o njima, kao i o šefici, provest će se tajno ubacivanjem glasova u kutiju.

Zastupnica Centra i bivša predsjednica Povjerenstva Dalija Orešković osvrnula se na provedene intervjue s kandidatima i iskazala razočarenje brojnima od njih koji su se javili za ovaj posao.

- Zamislite studenta da dolazi na ispit i profesoru kaže da nije pročitao knjigu koju je trebalo pripremiti za ispit. Uz iznimke aktualnog saziva, ostali kandidati su priznali da nisu ni pročitali Zakon o sukobu interesa, a to su ljudi koji bi trebali kontrolirati najviše državne dužnosnike - poručila je pa se na noge digao Hrvoje Zekanović.

- Ne mogu vjerovati da je smogla hrabrosti govoriti o ovoj temi, a svi znamo da je Povjerenstvo iskoristila za svoj politički probitak. Smijenila je potpredsjednika Vlade, a sud je rekao da je bila u krivu - kazao je.

Prepucavanje Beljaka i HDZ-a

HSS-ov Krešo Beljak obrušio se na predsjednicu Odbora, HDZ-ovu Nadu Murganić, koja je, zajedno sa svojom većinom, vodila postupak.

- Rekli ste da ste saslušali kandidate, da je bilo i kvalitetnih, znači ostali su nekvalitetni. Vi ste meni simpatična gospođa, ali slušate li vi sebe? Glumite tu neku priču demokratsku, široku, neovisnu, a sami birate ljude koji će vas kontrolirati, vašu stranku i kriminal. Divim vam se da imate želudac sudjelovati u tome - poručio je, a Murganić se uvrijedila.

- Vi ste mene sad izvrijeđali, ja na ovaj način ne razgovaram. Glumac ste veliki vi, ja ovdje predstavljam ono što je zakonom predviđeno za ovaj izbor - istaknula je, a Beljak uzvratio.

- Vi ste mene uvrijedili, a ne ja vas, kažete mi da sam glumac, to je uvreda, ja sam sitni prekršajac, a vi ste kriminalna banda - poručio je HDZ-ovcima, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković ga upitao kud baš on o lopovluku pa je rasprava otišla u smjeru prepucavanja.

- Ja se nisam uvrijedio, samo sam ispravio netočan navod. To što vi ne želite priznati da ste dio Sanadera, Karamarka, Kosor, Plenkovića, dio kriminale organizacije, to je vaš problem. Ako sam ja priznao, priznajte i vi, budite kršćanin, priznajte pa će vam se pola oprostiti - rekao je Beljak, a Jandroković mu odgovorio da je on priznao da je sitni prekršajac jer je pravomoćno osuđen za što njegova stranka, HDZ, nije.

- Pročitajte, dragi prijatelji, presudu. U svemu obmanjujete - rekao je.

Što je problem s Natašom Novaković da ju nećete ponovno imenovati, upitao je vladajuće Mostov Nikola Grmoja.

- O svima ćemo pa i njoj glasati svi tajno i ja se nemam potrebu izjašnjavati o bilo kojem kandidatu. O radu ovog saziva je vrlo često svoje stavove iznosio i Upravni sud - kazala je Murganić.

Nije valjda da nemate svoj stav ili imate onaj donesen na sjednicama Predsjedništva HDZ-a, uzvratio joj je pitanjem šef Mosta Božo Petrov.

- Naravno da imam svoj stav, ali vi nemate to pravo pitati javno, Zakon je rekao da je biranje članova tajno - odgovorila je Murganić.

Hoćete li smijeniti Novaković i koga ste na Klubu HDZ-a dogovorili da će ju zamijeniti, nastavio je i Socijaldemokrat Davor Bernardić.

- Ptice na grani znaju da se priprema smjena Novaković, koja je pošteno i transparentno radila, ali je kaznila brojne ministre, dužnosnike i oporbene zastupnike pa i mene. Može se samo zaključiti da Povjerenstvo želite staviti pod svoju kontrolu - dodao je.

Murganić mu je odgovorila da on ne razumije da je ovo ponovni izbor, a ne smjena, na što se Orešković iz klupa grohotom nasmijala i upitala kako joj nije neugodno. Zbog dobacivanja iz klupa je dobila opomenu.

Oporba: 'Ako HDZ ne izabere ponovno Novaković, to joj je najveći kompliment'

- Osobe koje se zovu Nataša nemaju šanse da ostanu duže na funkcijama ako o tome odlučuje predsjednik Vlade. Tako je bilo s Tramišak, tako će biti i s Novaković. Najveći kompliment aktualnoj predsjednici je ako je HDZ ne izabere ponovno. Ako je izabere, to je znak da je radila loše pa mi je drago ako ju ne izaberu ponovno jer onda znači da je radila dobro - istaknuo je SDP-ov Arsen Bauk dodavši kako će SDP još razmisliti hoće li uopće sudjelovati u glasanju.

Osvrnuo se i na optužbe vladajućih prema Orešković da je srušila Tomislava Karamarka i tadašnju Vladu podsjetivši da je Vladu srušila vlastita parlamentarna većina, ali i da je Upravni sud potvrđivao sve odluke koje je Povjerenstvo na čelu s Orešković donosilo sve do odluke baš o Karamarku.

Koliko ljudi uopće više želi raditi u ovakvom tijelu i izlagati se, govori broj onih koji su se prijavili, istaknuli su iz oporbe. Naime, na natječaj se javilo samo 15 kandidata, što je uistinu poražavajuće.

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin ukazala je na apsurd, a taj je da se bira novi saziv, a da na dnevni red Sabora nisu došla izvješća o radu Povjerenstva još od 2019. godine.

- Čestitam Novaković na dosadašnjem radu, u okvirima onog što je bilo moguće nastojala je očuvati dignitet Povjerenstva. Ne gajim puno nade da će dobiti priliku za još jedan mandat koji zaslužuje, no to joj je ujedno i priznanje. Žao mi je što Novaković i aktualni saziv nisu dobili priliku braniti svoja izvješća u Saboru, osim jednom na inicijativu oporbe, što nije imala priliku braniti svoj rad - istaknula je Orešković naglasivši kako HDZ ne ruši samo Novaković nego Povjerenstvo kao neovisnu instituciju.

Ponovila je nezadovoljstvo kandidatima koji su se javili za rad u Povjerenstvu.

- Ono što mene smeta je što se malo spominje tehnički detalj, a to je ispunjavanje imovinske kartice, da bude kvalitetniji obrazac. Ja sam nisam siguran što tu treba upisati pa ispada da ja imam vilu od 790 kvadrata, a to je kuća s okućnicom. Svatko od nas ima problema kako to ispuniti, upisuju se bezvezne brojke, odokativno i to je doista neozbiljno. Tko god to preuzeo mora to olakšati i kvalitetnije napraviti - upozorio je Beljak.

'Od Povjerenstva je napravljeno tijelo bez zuba'

Politika uopće ne bi trebala biti čelnu osobu Povjerenstva, dodao je.

- Sve manje i manje vidim svrhu tog Povjerenstva. Koliko je bilo uspješno dovoljno govori jedan jedini podatak da korupcije, ne da nije bilo više, nego raste eksponencijalnom brzinom. Sustav je zakazao, ne postoji, Povjerenstvo nikad ništa nije uspjelo spriječiti, o brojnim stvarima se trebaju baviti istražna tijela, a ne bave se - naglasio je.

I Bernardić je kao problem istaknuo što Hrvatska nije izgradila neovisne institucije.

- Izmjenama Zakona važnost Povjerenstva je smanjena, ovlasti su se smanjile, od Povjerenstva je napravljeno tijelo bez zuba, svodi se na administrativno tijelo, što je velik korak unazad - poručio je.

Novaković će morati otići s mjesta predsjednice jer je pokretala procese protiv Plenkovićevih ministara i suradnika, naglasio je.

- Podsjetit ću da je Povjerenstvo odlučivalo o umiješanosti Plenkovića u aferi Borg. Zatražilo je dokumente vezane uz aferu Helsinki, tad je AP ustvrdio da su im sve nacrtali i da im više neće ništa dostavljati. Ne šutajmo Novaković samo zato što nije ispunila očekivanja AP-a - istaknuo je.

