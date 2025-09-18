Obavijesti

PRIVREMENA MJERA

Zastupnički dom je odobrio raspravu za sprječavanje zatvaranja američke vlade

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

Zastupnički dom SAD-a, koji je pod kontrolom republikanaca, u srijedu je omogućio da se kasnije ovog tjedna održi glasanje o privremenoj mjeri financiranja kojom bi se spriječilo djelomično zatvaranje savezne vlade

Zastupnici su s 216 glasova "za" i 210 "protiv" odobrili prijedlog koji omogućuje otvaranje rasprave o privremenom zakonu kojim bi se financiranje saveznih agencija osiguralo do 21. studenoga. Time bi Zastupnički dom i Senat dobili dodatno vrijeme za postizanje dogovora o proračunskim zakonima za fiskalnu 2026. godinu koja počinje 1. listopada. Privremena mjera, poznata kao kontinuirana rezolucija ili "CR", također uključuje 88 milijuna dolara za jačanje sigurnosti članova Kongresa, Vrhovnog suda i izvršne vlasti nakon ubojstva konzervativnog aktivista Charlija Kirka.

Republikanci u Zastupničkom domu nadaju se da će usvojiti CR do petka i poslati ga Senatu, koji ga također mora odobriti prije nego što ga republikanski predsjednik Donald Trump može potpisati.

Bijela kuća podržala je rezoluciju koju su demokrati odbacili kao prijedlog u interesu republikanaca.

Kasno u srijedu, demokrati su predstavili vlastiti prijedlog zakona kojim bi vlada ostala otvorena do 31. listopada. Taj bi prijedlog također vratio sredstva programu zdravstvene zaštite Medicaid za građane s nižim prihodima, koji je ukinut Trumpovim zakonom o smanjenju poreza, te bi trajno produžio porezne olakšice za zdravstveno osiguranje prema Zakonu o pristupačnoj skrbi.

Demokratski prijedlog vjerojatno nikada neće postati zakon, no čelnik demokrata u Senatu Chuck Schumer rekao je novinarima da bi mogao poslužiti kao osnova za dvostranački kompromis.

'GUŠI AKADEMSKE SLOBODE' Sveučilište u Kaliforniji tužilo je Trumpovu administraciju
Sveučilište u Kaliforniji tužilo je Trumpovu administraciju

"Imamo dva tjedna. Trebali bi sjesti i razgovarati s nama, možda možemo doći do dobrog prijedloga. Vidjet ćemo", rekao je Schumer.

Pri tome je istaknuo kako je razlika između demokratskog i republikanskog proračunskog prijedloga očita. 

"Republikanci žele isto staro stanje: rast troškova, pad zdravstvene skrbi. Demokrati žele zadovoljiti potrebe ljudi poboljšanjem zdravstvene skrbi i smanjenjem troškova", dodao je demokrat iz New Yorka.

Savjetnik republikanskog vodstva u Senatu opisao je demokratski prijedlog kao "stranački" i "neozbiljan".

Republikanci drže većinu u Senatu s 53 prema 47 mjesta, no za usvajanje privremene mjere prije 1. listopada potrebno im je 60 glasova, što znači da trebaju podršku najmanje sedam demokrata.

Godišnja rasprava o financiranju obuhvaća samo oko četvrtinu saveznog proračuna od sedam bilijuna dolara, koji uključuje i obvezne programe poput socijalnog osiguranja i Medicarea, kao i otplatu državnog duga od 37,5 bilijuna dolara.

