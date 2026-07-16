Potres magnitude 5,9 pogodio je grad Te Anau na Južnom otoku Novog Zelanda, zatresao zgrade i potaknuo vlasti da nakratko objave upozorenje na cunami
PODRHTAVANJE TLA
Zatresao se Novi Zeland: Potres od 5,9 pogodio Južni otok
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Epicentar potresa bio je oko 40 km sjeverno od Te Anaua, ulaza u turističku popularnu destinaciju Fiordland, prema novozelandskoj Nacionalnoj agenciji za upravljanje u hitnim situacijama (NEMA).
Nije bilo neposrednih izvješća o ozlijeđenim ili šteti.
Potres se dogodio u 21.14 sati po lokalnom vremenu. Vlasti su isprva procijenile njegovu jačinu na 6,3, a NEMA je izdala upozorenje na cunami i pozvala ljude u obalnim područjima na evakuaciju.
Nakon što je magnituda revidirana na 5,9, upozorenje je ublaženo te su vlasti samo savjetovale oprez a zatim je potpuno ukinuto.
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