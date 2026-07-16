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Zatresao se Novi Zeland: Potres od 5,9 pogodio Južni otok

Piše HINA,
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Zatresao se Novi Zeland: Potres od 5,9 pogodio Južni otok
Foto: EMSC
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Potres magnitude 5,9 pogodio je grad Te Anau na Južnom otoku Novog Zelanda, zatresao zgrade i potaknuo vlasti da nakratko objave upozorenje na cunami

Epicentar potresa bio je oko 40 km sjeverno od Te Anaua, ulaza u turističku popularnu destinaciju Fiordland, prema novozelandskoj Nacionalnoj agenciji za upravljanje u hitnim situacijama (NEMA).

Nije bilo neposrednih izvješća o ozlijeđenim ili šteti.

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Potres se dogodio u 21.14 sati po lokalnom vremenu. Vlasti su isprva procijenile njegovu jačinu na 6,3, a NEMA je izdala upozorenje na cunami i pozvala ljude u obalnim područjima na evakuaciju.

Nakon što je magnituda revidirana na 5,9, upozorenje je ublaženo te su vlasti samo savjetovale oprez a zatim je potpuno ukinuto.

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