Obavijesti

News

Komentari 2
PODRHTAVANJE TLA

Zatreslo kod Petrinje! Potres usred noći probudio ljude: 'Sve se treslo, srce mi je skoro stalo'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Zatreslo kod Petrinje! Potres usred noći probudio ljude: 'Sve se treslo, srce mi je skoro stalo'
Foto: Facebook

Noćas slab potres zatresao Petrinju! Građani uznemireni, neki kažu da je bio jači nego što se službeno tvrdi. Strah i trepet usred noći

Noćas, 13. studenog 2025. godine, u 3 sata i 2 minute, zabilježen je slab potres s epicentrom 5,5 kilometara jugoistočno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice.

Potres se osjetio u široj okolici Petrinje, na potezu od Gline do Siska, a mnogi su ga građani osjetili i u snu. Iako se smatra kako je riječ o slabom potresu, komentari stanovnika govore da je doživljaj bio znatno intenzivniji.

“Bio on puno jači od 2,5!”, napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži. 

“Dovoljno jak da nas probudi.”, dodaje drugi.

“‘Lijep’ udar usred noći, sve se streslo.”, napisao je jedna korisnik. 

EVAKUIRANE JAVNE ZGRADE Dva snažna potresa pogodila Cipar: 'Sve se treslo, jezivo!'
Dva snažna potresa pogodila Cipar: 'Sve se treslo, jezivo!'

 “Mene je probudio u 3 sata i trajalo je duže...”, dodaje drugi korisnik. 

“Srce mi je skoro stalo, užas!”, piše korisnik Facebooka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025