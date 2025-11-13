Zatreslo kod Petrinje! Potres usred noći probudio ljude: 'Sve se treslo, srce mi je skoro stalo'

Noćas, 13. studenog 2025. godine, u 3 sata i 2 minute, zabilježen je slab potres s epicentrom 5,5 kilometara jugoistočno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 2.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice.

Potres se osjetio u široj okolici Petrinje, na potezu od Gline do Siska, a mnogi su ga građani osjetili i u snu. Iako se smatra kako je riječ o slabom potresu, komentari stanovnika govore da je doživljaj bio znatno intenzivniji.

“Bio on puno jači od 2,5!”, napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži.

“Dovoljno jak da nas probudi.”, dodaje drugi.

“‘Lijep’ udar usred noći, sve se streslo.”, napisao je jedna korisnik.

“Mene je probudio u 3 sata i trajalo je duže...”, dodaje drugi korisnik.

“Srce mi je skoro stalo, užas!”, piše korisnik Facebooka.