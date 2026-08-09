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JESTE LI GA OSJETILI?

Zatreslo kod Zagreba: 'Čuo se prasak, a onda je počelo tresti'

Piše Ivan Jukić,
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Zatreslo kod Zagreba: 'Čuo se prasak, a onda je počelo tresti'
Foto: EMSC
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Iako nije riječ o snažnom potresu, brojni građani prijavili su da su ga osjetili, a mnoge je iznenadio zvuk koji je prethodio podrhtavanju

Slabiji potres magnitude 2,0 po Richteru pogodio je u nedjelju navečer šire zagrebačko područje. Potres je zabilježen u 21.29 sati, a epicentar je bio oko 29 kilometara jugozapadno od Zagreba, odnosno desetak kilometara istočno-jugoistočno od Jastrebarskog.

Prema podacima slovenskog Seizmološkog ureda (ARSO), podrhtavanje tla dogodilo se na dubini od oko 12 kilometara.

Iako nije riječ o snažnom potresu, brojni građani prijavili su da su ga osjetili, a mnoge je iznenadio zvuk koji je prethodio podrhtavanju.

- Čulo se samo kao da je nešto puklo, a onda je zatreslo - napisao je stanovnik Lasinje.

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Slična iskustva podijelili su i stanovnici Pokupskog.

- Najprije jaki zvuk, kao da je nešto eksplodiralo, a onda se kratko zatreslo - opisao je jedan građanin.

Drugi je dodao: "Čula se jaka kratka tutnjava i potres. Zaškripao je krov kuće."
 

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