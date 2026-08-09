Iako nije riječ o snažnom potresu, brojni građani prijavili su da su ga osjetili, a mnoge je iznenadio zvuk koji je prethodio podrhtavanju
Zatreslo kod Zagreba: 'Čuo se prasak, a onda je počelo tresti'
Slabiji potres magnitude 2,0 po Richteru pogodio je u nedjelju navečer šire zagrebačko područje. Potres je zabilježen u 21.29 sati, a epicentar je bio oko 29 kilometara jugozapadno od Zagreba, odnosno desetak kilometara istočno-jugoistočno od Jastrebarskog.
Prema podacima slovenskog Seizmološkog ureda (ARSO), podrhtavanje tla dogodilo se na dubini od oko 12 kilometara.
🔔#Earthquake (#potres) M2.0 occurred 29 km SW of Zagreb - Centar (#Croatia) 7 min ago (local time 21:29:19). More info at:— EMSC (@LastQuake) August 9, 2026
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Iako nije riječ o snažnom potresu, brojni građani prijavili su da su ga osjetili, a mnoge je iznenadio zvuk koji je prethodio podrhtavanju.
- Čulo se samo kao da je nešto puklo, a onda je zatreslo - napisao je stanovnik Lasinje.
Slična iskustva podijelili su i stanovnici Pokupskog.
- Najprije jaki zvuk, kao da je nešto eksplodiralo, a onda se kratko zatreslo - opisao je jedan građanin.
Drugi je dodao: "Čula se jaka kratka tutnjava i potres. Zaškripao je krov kuće."
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