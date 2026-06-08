Zatreslo se tlo kod Rovinja

Umjeren potres magnitude 3.4 prema Richteru zabilježen je u ponedjeljak ujutro u podmorju kod Rovinja, izvijestili su s Geofizičkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. "Jutros, u 3 sata i 5 minuta, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres u podmorju sjevernog Jadrana, 11 kilometara zapadno-jugozapadno od Rovinja. Magnituda potresa iznosila je 3.4 prema Richteru", objavili su s Geofizičkog odsjeka.

Za taj potres nije bilo dojava građana.