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3.4 PO RICHTERU

Zatreslo se tlo kod Rovinja

Piše HINA,
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Zatreslo se tlo kod Rovinja
Foto: EMSC

Umjereni potres zabilježen je u ponedjeljak ujutro u podmorju zapadno od Rovinja, no Seizmološka služba navodi da nije bilo dojava građana o podrhtavanju.

Umjeren potres magnitude 3.4 prema Richteru zabilježen je u ponedjeljak ujutro u podmorju kod Rovinja, izvijestili su s Geofizičkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. "Jutros, u 3 sata i 5 minuta, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres u podmorju sjevernog Jadrana, 11 kilometara zapadno-jugozapadno od Rovinja. Magnituda potresa iznosila je 3.4 prema Richteru", objavili su s Geofizičkog odsjeka.

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Za taj potres nije bilo dojava građana.

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