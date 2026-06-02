6,2 PO RICHTERU

Jak potres pogodio jug Italije: Tresli su se kreveti i zgrade, podrhtavanje osjetili i Hrvati

Piše 24sata,
Foto: EMSC

Potres magnitude 6,2 zatresao je južnu Italiju nešto iza ponoći. Epicentar je bio u Kalabriji, a podrhtavanje se osjetilo diljem zemlje, na Siciliji, u Albaniji, Grčkoj, BiH i Hrvatskoj.

Snažan potres magnitude 6,2 pogodio je jug Italije u noći s ponedjeljka na utorak. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio na području Kalabrije, nedaleko od grada Paole, na dubini od čak 247 kilometara. Potres se dogodio nešto iza ponoći po lokalnom vremenu u Italiji, a podrhtavanje tla osjetilo se na velikom području juga Europe. Brojni stanovnici Kalabrije i Sicilije opisali su neugodne prizore. Građani iz Messine navode da je podrhtavanje bilo snažno i dugotrajno.

- Jako se osjetilo, trajalo je desetak sekundi - napisao je jedan stanovnik Messine, dok je drugi dodao kako su se tresli lusteri i namještaj.

Stanovnici Reggio Calabrije javljali su da su se ljuljali kreveti i kućni predmeti, a jedna žena opisala je kako nije znala treba li istrčati iz stana ili ostati mirna.

- Drugi udar bio je jači i zastrašujući. Čulo se zveckanje posuđa i pomicanje ukrasa po kući - napisao je stanovnik Villa San Giovannija.

Podrhtavanje se osjetilo i u Napulju, Palermu, Tarantu, Cataniji i drugim talijanskim gradovima. Mnogi su prijavili ljuljanje lustera, pomicanje kreveta i vibracije namještaja.

Potres se osjetio i izvan Italije. Građani Albanije, Grčke, Malte, Crne Gore i Bosne i Hercegovine također su prijavljivali podrhtavanje.

Dojave su stigle i iz Hrvatske. Stanovnik Dubrovnika napisao je kako se osjetio 'slabiji potres', dok je građanin iz Mokošice naveo da su se osjetila 'lagana vala' na petom katu zgrade. Slabije podrhtavanje prijavljeno je i u Dalmaciji.

Za sada nema informacija o eventualnoj šteti ili ozlijeđenima.

EMSC je objavio da je epicentar bio oko 131 kilometar sjeverno od Messine te 19 kilometara jugozapadno od Paole u Kalabriji.

